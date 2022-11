Así es el edificio elegido para ser la sede de la Agencia Espacial Española en Huelva

Una de las condiciones que exige el Gobierno para optar a ser la sede de la Agencia Espacial Española es que la ciudad elegida disponga de un edificio con unas características concretas listo para su uso inmediato. La aspirante tiene que ofrecer un inmueble operativo que permita la apertura sin reforma necesaria. Huelva lo tiene en la barriada de Los Rosales. El dossier del Ayuntamiento con el que sustenta su candidatura explica que la elección del centro municipal de la zona cumple con todos los requisitos exigidos.

Se trata, según el documento de un edificio polivalente, totalmente habilitado y operativo, que actualmente acoge distintos servicios municipales ( empleo, vivero de empresas y centro de formación municipal). Desarrollado con un concepto de accesibilidad universal, el edificio carece de barreras arquitectónicas, que permiten su adaptación a la nueva sede de la Agencia. Actualmente el Centro Municipal de Los Rosales dispone de instalaciones, equipamientos y medios que se pueden adaptar a la perfección a las necesidades polivalentes de la Agencia, el desempeño de sus funciones y el desarrollo de la actividad de coordinación de las mismas. Las instalaciones reúnen las demandas de dotación de comunicaciones digitales y de medidas de seguridad requeridas. De esta forma, el edificio cuenta con accesos cerrados, fácilmente adaptables a los niveles de seguridad requeridos, permitiendo controlar el tránsito a personas no autorizadas y teniendo espacios habilitados para el equipo de seguridad. Ya sea en la planta principal, en zonas actualmente de almacenaje o en el sótano, se habilitarán los módulos de control de seguridad física y de información sensible, con zonas restringidas para servidores y/o almacenaje de información sensible. Al localizar esas áreas en el sótano, se podrá garantizar, con el pertinente acondicionamiento si fuese necesario, las medidas de seguridad antirradiaciones o señales que pongan en peligro la información almacenada.

El edificio cuenta con suficiente superficie para acoger a todo el equipo de la Agencia, incluyendo zonas de reuniones, salas multiusos y un espacio multifuncional que permitirá albergar presentaciones de hasta 250 personas. Además, dispone de 80 plazas de aparcamiento en superficie en el lateral del edificio, y de 77 plazas de aparcamiento subterráneo municipal. Al estar en uso, el edificio está disponible para ser ocupado desde el inicio del funcionamiento de la Agencia, estando en perfecto estado de conservación, conectividad tecnológica y seguridad de las instalaciones. La configuración del edificio se distribuye en tres plantas más sótano.