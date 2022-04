La devastación de Borodyanka en Ucrania grabada por un onubense

Borodyanka, ciudad situada 40 kilómetros al noroeste de Kiev, encarna las atrocidades de la invasión rusa a Ucrania. Fue una de las primeras zonas en ser asediadas por el Ejército de Putin y sus calles reflejan un nivel de destrucción aterrador.

Maxim Yuschuk, onubense en Ucrania, ha entrado en las últimas horas en Borodyanka y muestra en un vídeo enviado a Huelva Información las calles devastadas de la localidad. Las mismas, vacías de ciudadanos, solo están ocupadas por edificios en ruinas y los cadáveres de personas que no lograron sobrevivir al asedio, según cuenta Maxim a esta redacción.

Para el joven lo que ha visto en esta ciudad "es una auténtica película", según reconoce, al tiempo que añade que "no soy capaz de asimilar aún lo que he visto. Es muy duro".

Maxim realiza continuos viajes a la frontera polaca para recoger ayuda humanitaria que, posteriormente, envía a aquellos puntos de Ucrania donde más se necesita. "Solo he dormido 10 horas en los últimos cuatro días", asegura a este diario, segundos antes de colgar para acostarse, "porque, de verdad, me muero como no me duerma ya".