Las defensas están “muy satisfechas” con el resultado del caso Punta Umbría

Los abogados que han ejercido como defensores de los tres hombres acusados en el mediático caso de la agresión a los policías locales de Punta Umbría, Juan Campos y José Andrés Cortés, se mostraron ayer "muy satisfechos con el resultado" del asunto.

En concreto Juan Campos, que ha representado a Fernando y Mikel C.M., señaló a los medios de comunicación una vez que se le había notificado la sentencia que "se han respetado todas las garantías procesales", aunque no quiso entrar a valorar la sentencia.

El letrado onubense subrayó que "no podemos más que estar satisfechos con nuestro trabajo, que ha sido riguroso y efectivo". Aclaró que la sentencia no es firme, por lo que puede ser recurrida por las parte, incluso por las defensas "pero no creemos que sea necesario".

Después del acuerdo alcanzado con el Ministerio Público para obtener una sustancial rebaja de la condena (a cambio de que los acusados repararan el daño consignando las indemnizaciones y asumiendo la autoría), "se podría haber aplicado una nueva atenuante, la del reconocimiento tardío de los hechos", pero el letrado está contento con el fallo dictado por el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva.

Por su parte, José Andrés Cortés, que representa al bañista pacense Manuel P.V., afirmó que siente "una enorme satisfacción" por el trabajo realizado y por el resultado del juicio, que ha terminado con una multa de solo 540 euros para su cliente, "inferior a la que podían haberle impuesto", subrayó.