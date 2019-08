Una de las grandes sorpresas de la jornada de ayer la ofreció el bañista que intercedió en la trifulca entre los policías y los vendedores ambulantes que acabó con el apuñalamiento del jefe de la Policía Local puntaumbrieño.

Una vez que finalizó el plenario, Manuel P.V. dijo a la prensa que "quiero darle las gracias a la chavala que me salvó la vida porque si no es por ella yo a estas horas no estaba aquí, eso os lo garantizo con 68 años que tengo, que si no me socorre los dos gorilas que tenía encima me asfixian. Yo estaba ya con el pie en el otro barrio".

Luego indicó con ironía que quería "darle las gracias a la Policía de Punta Umbría por el trato tan agradable que tuve después de una guantá". Preguntado por si va a denunciar a los agentes, se limitó a decir que "los de a pie tenemos que pagar". Sobre el motivo que le llevó a interceder en la reyerta, señaló que "fue una impronta".