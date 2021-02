‘Las tentaciones’ y ‘Educadamente’ ganan el Concurso Online de Coplas del Carnaval Colombino

Las coplas carnavaleras inundaron este sábado el Palacio de Congresos de la Casa Colón, escenario de la final del Concurso Online del Carnaval Colombino, un certamen singular, marcado por la actual situación derivada del coronavirus. No hubo agrupaciones sobre las tablas, las letras no se interpretaron en directo y no hubo público en el patio de butacas. Uno tras otro se fueron proyectando los vídeos de los grupos finalistas. Intervino como presentador Pepelu Bonaño.

Treinta grupos, procedentes de distintos puntos de la geografía onubense, participaron en la primera fase, de la cual fueron seleccionados los diecinueve finalistas en las cuatro modalidades establecidas en el concurso: pasodobles inéditos, pasodobles versionados, cuplés inéditos y cuplés versionados.

El primer premio en cuplés versionados fue para Las tentaciones; en pasodobles versionados, para Tenemos que hacer algo; en pasodobles inéditos, para Tiene cojones pa´ una vez y en cuplés inéditos para Educadamente.

En segunda posición quedaron Por culpa de los rencores, en pasodobles versionados; Como Huelva, en pasodobles inéditos, y en Qué tío más pesao, en cuplés inéditos. Los terceros premios recayeron en Reinaban cuando llegue, en pasodobles versionados; Te has llevado en pasodobles inéditos, y Vaya semanita, en cuplés inéditos.

El premio de la Prensa fue para Sus miradas se cruzaron, y el de público, para Como Huelva, que también obtuvo el de mejor disfraz.

Aparte, todos los finalistas recibieron un bono de 100 euros para gastar en comercios de Huelva.

En la fase final optaron al premio en la modalidad de pasodobles inéditos: Tiene cojones pa´una vez, de David González y Adrián Tobal, interpretado por David González y Adrián Tobal, que defendieron Tan místico como un ritual en la primera fase, y Nombres, de Rafael Adamuz, con música de José Ángel Romero, interpretado por Pedro Abel Álvarez, Jaime Vázquez, Luis Domínguez y Manuel Jesús González. que cantaron en la primera fase Hizo pronto la mochila.

También se presentaron en esta categoría Te has llevado, de Alberto Giraldo, con la interpretación de Alberto Giraldo, Isabel María Columé, que participaron con Hoy regreso en la fase anterior; Se abrieron las cortinas, de Sergio Rodríguez; Como Huelva, de Daniel Camacho, interpretado por Antonio Jesús Arias, Daniel Camacho, José Joaquín García y Alberto Rojas, y Sus miradas se cruzaron, de Rafael Adamuz, con música de José Ángel Romero e interpretación de Antonio David Domínguez, Ana Rosado y Juan José Menguiano. En el primer pase defendieron Te llenaron las alforjas.

En la modalidad de cuplés inéditos se disfrutó de: La vacuna, de Rafael Adamuz, con música de José Ángel Romero, interpretado por Domingo Márquez, Andrés Hernández, Felipe Ortega y Luis Domínguez, que concursaron con Hay dudas que me planteo en la primera fase; Qué tío más ‘pesao’ de Manu Suero, interpretado con Martina y Ángela Suero, que concursaron con Mi padre en la primera fase, y Educadamente, de Daniel Camacho, con la interpretación de Antonio Jesús Arias, Daniel Camacho, José Joaquín García y Alberto Rojas.

Además concursaron en esta categoría Vaya semanita, de Adrián Tobal con música de Fali Ramos y con interpretación de Adrián Tobal y Diego Arenas, que cantaron Está de moda un deporte en la fase anterior; Estoy del tema, de Mariscal Carbón, interpretado por Federico Mariscal, Raúl Rodríguez y Jesús Mariscal, que llevaron a la primera fase Se han dicho, y que aparte concursaron en la final con Ahora me llegan y con Ni el primer beso en la fase anterior.

En la categoría de pasodobles versionados se proyectaron los vídeos de: Ya sé que estoy gordita, de Antonio J. Cabezas, con la interpretación de Ana Belén Rodríguez, Ana Huertas y Víctor Quintero; Reinaban cuando llegué, de José Manuel Soto y Alejandro Rodríguez, interpretado por Federico Mariscal, y Por culpa de los rencores, de Juan Carlos Díaz, interpretado por Ana M. Huertas y Víctor Quintero, que hicieron en la primera fase En un pueblecito blanco.

A estos se unen en este apartado: Tenemos que hacer algo, de Víctor Quintero y Nelli Conde, con la interpretación de Julia Cordero y Rosa María Morales, que cantaron Si no te importa en el siguiente pasodoble en la primera fase; Arriba hay que levantarse, de Pedro Manuel Garrido y Antonio Álvarez, interpretado por Juan Pablo Pereira, Manuel Jesús Álvarez, Antonio Álvarez y Juan Manuel de las Llagas Pereira y Las diez de la noche, de Francisco Mendoza, con la interpretación de Francisco Javier Martínez y Pepe Carrasco.

En la modalidad de cuplés versionados participó Las tentaciones, de Mariscal Carbón, con la interpretación de Federico Mariscal, Raúl Rodríguez, Jesús Mariscal y Miguel Ángel Delgado.