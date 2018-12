Un brindis por la tradición familiar

“Un brindis para que el año que viene volvamos a estar aquí para celebrar la Navidad y que no nos falte la salud”. A buen seguro que esta frase protagonizó algún momento de la cena del lunes. Si algo caracteriza a la Nochebuena es el poder de convocatoria familiar y por el que se brinda por muchos años más. Una noche al año en la que la mesa se organiza con la mejor cubertería, cada detalle se cuida hasta el extremo, y los adornos navideños decoran un escenario de alegría, de luz y de color.

La noche del 24 de diciembre sirvió de nuevo para el reencuentro entre familiares, para abrir la puerta de casa con un abrazo a aquellos que trabajan fuera de su lugar de origen, o incluso para celebrar que el árbol genealógico se agranda con pequeñas caras nuevas. Cada hogar onubense tiene una organización previa marcada que siempre se repite. El marisco, los ibéricos, los patés y platos de elaboración propia se repartieron a lo largo del mantel para una cena compartida.

“¿Está bueno el solomillo relleno que he hecho?”, “comed gambas que no puede quedar ninguna en el plato”, y así otras tantas frases tradicionales de tíos, abuelos y primos son las que se sumaron a una cena en la que seguro que no faltaron los debates políticos, futboleros, además de conocer el estado profesional de cada uno de los que integraron la cena.

Los adornos navideños también formaron parte de una cena que invitó a la diversión, las fotografías e incluso al cante y al baile con la llegada del champán y los líquidos espirituosos, que alargaron la celebración hasta que el cuerpo dijo basta. La cena de Nochebuena tiene todo lo bueno que puede tener una celebración. La familia y la calidad gastronómica que se compra para el disfrute del paladar. También los recuerdos fotográficos que se toman, ya sea para compartirlo por las redes sociales con el resto de amistades o para guardarlo en la tarjeta de memoria del teléfono móvil.

Sin tiempo para perder, la cena de Nochebuena se solapó con el almuerzo de Navidad de ayer. Es la siguiente tradición en este calendario navideño y que volvió a reunir a familiares y amigos para disfrutar, como es habitual en muchos de los hogares, de las sobras de la cena de 24 de diciembre.