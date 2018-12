El mar reina en Nochebuena

Si de algo entienden los onubenses es del mar. De la gastronomía que guarda en su interior. Del marisco y del pescado. De su sabor y del bocado de una calidad exquisita que en Huelva se hace grande por su posición geográfica. La elección de gambas, langostinos o cuerpos está medida durante todo el año pero la llegada de la Nochebuena incrementa una selección que no se deja en manos del azar.

La gamba será esta noche, en la mayoría de las mesas onubenses, la joya de la corona, sin olvidar nunca el manjar del producto ibérico. Y además este año la horquilla media de la gamba se sitúa entre 25 y 35 euros el kilos. Como es lógico este precio varía en función del puesto de venta del Mercado del Carmen, donde estos últimos días el hervidero de gente ha sido constante para ultimar las compras gastronómicas.

“La gamba no ha subido mucho este año. El resto de meses está 2 o 3 euros más barata”, señalan desde el puesto de Isabel y Chiqui. Que la captura de gamba este año haya sido abundante sirve como motivo para que el precio se mantenga aunque la demanda sea la normal cuando el calendario marca las fiestas navideñas. “Mientras que las gambas frescas las tenemos a 30 euros el kilo, la congelada está a 16-22 euros“, explican desde el puesto Jose María (Pescados y Mariscos).

Aunque el perfil del comprador tiene un abanico amplio de gustos, muchos de ellos han sido precavidos y en los últimos días ya tenían la lista de la compra cerrada. Sin embargo está el cliente que el producto lo quiere fresco para Nochebuena. Así, ha buscado entre el viernes y el sábado una calidad que también se ha visto reflejado con una subida del precio de los productos.

“Yo por ejemplo el marisco y el pescado lo compré hace un par de semanas y lo tengo congelado, tanto para Nochebuena como para Nochevieja. Es la mejor forma de ahorra dinero. Lo que compro en los últimos días son los ibéricos y entrantes para la cena del 24, y ya la semana que viene compraré lo del 31. Siempre me organizo igual”, explica una mujer en uno de los pasillo del Mercado del Carmen.

Aunque los precios varían mínimamente, el kilo de cigalas ha rondado los 16 euros, diez euros menos que los langostinos. En lo que muchos vendedores están de acuerdo es en la subida de precio de los cuerpos, bocas y patas. “Hay menos y ahora los cuerpos y bocas están a 24-30 euros. Han subido unos cinco euros de precio”, señalan desde el puesto Mora Correa.

El mínimo de 20 euros el kilo está garantizado explican desde la ventanilla de Esteban e Inma, mientras que también el pescado sube 2-3 euros los últimos días donde la demanda se concentra en la lubina, la dorada, la corvina, o la merluza de pincho “que su precio ha crecido unos 10-12 euros. Nosotros no la tenemos porque pedían 25 euros por el kilo”, apuntan desde el mostrador de Isabel y Chiqui.

El choco es otro de los clásicos para la cena de esta noche. Un producto que se vende de manera habitual durante el resto del año por lo que su precio se mantiene cuando llegan las Navidades. El que sí subió, aunque escasos dos euros, fue el pulpo, que en crudo ronda por 12 euros y cocido por 28, según Chocos José. Desde Pescados y Mariscos Yolanda también indican el crecimiento del calamar que de 16-18 euros el precio ha alcanzado los 20-22.

Los ibéricos son clásicos que esta noche estarán en los manteles de los hogares onubenses

A buen seguro la gamba y el resto de productos del mar estarán acompañados esta noche del producto ibérico. El jamón, el lomo, el chorizo o el queso son algunos de los clásicos que cubrirán los manteles navideños durante la velada nocturna familiar. “Ya para Nochevieja vuelvo la semana que viene”, comenta un hombre mientras recoge su bolsa de ibéricos en el puesto de Jamones M. Romero. Desde allí muestran su satisfacción por las ventas de cara a las fiestas, donde la demanda es la del corte de una paleta entera o la adquisición de sobres envasados al vacío de 100 gramos de bellota etiqueta roja por 12 euros o de etiqueta negra por 14, entre otras opciones.

“Nos queda por comprar la carne, que ahora no varía mucho el precio. El pescado y el marisco ya lo tenemos congelado y con las bebidas todavía tenemos que calcular con los 12-13 que somos. Eso siempre es lo último, menos el champán, que eso no cambia nunca”, explican dos mujeres entre las calles del Mercado. El puesto de Ibéricos Rocío apunta como productos estrella el lomo y el solomillo de cerdo ibérico, que ambos no han llegado a 14 euros el kilo durante la semana previa –el mismo precio que el mes anterior– a la Nochebuena.

“¿Qué vino me recomienda que no sea Rioja?”, pregunta un hombre en la Vinoteca Vinos y Licores. Ribera del Duero, Bierzo o Toro son algunas de las opciones que le muestra el vendedor. Todos los caldos, tintos, que son lo más se venden estos días además de los espumosos. “Ahora los precios se miran menos”, cuenta el vendedor y además lleva su recomendación a muchos de los comensales que explican su menú de Navidad para encontrar la mejor mezcla que maride en una cena mágica y en familia.