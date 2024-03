Los agricultores de Huelva vuelven a unirse para pedir mejoras para un sector "crucial para la humanidad"

Los agricultores de Huelva han vuelto a unirse para seguir reivindicando mejoras que faciliten la actividad y producción a un sector "crucial para la humanidad".

No se trata de la primera tractorada en los últimos tiempos: hace poco más de un mes, las entidades y organizaciones agrarias convocaron a los trabajadores del campo en una manifestación masiva que acaparó la atención de los medios y que llegó a reunir hasta a 15.000 personas.

Según los datos de la Subdelegación del Gobierno, se han reunido en torno a 35 tractores de agricultores y ganaderos de la provincia de Huelva y 250 personas que avanzaban a pie, guiados por Asaja, COAG, Cooperativas Agro-Alimentarias y UPA, con el apoyo de Freshuelva y de la Asociación de Citricultores. A pesar de la participación, dichas organizaciones esperaban en torno a 5.000 tractores y unas 300 personas en el acto.

El sector, que manifiesta encontrarse cada vez más "preocupado", asegura ver un futuro incierto en su actividad y condiciones. Los manifestantes han señalado a las administraciones públicas, a las que culpan de un "abandono secular" en las infraestructuras hidráulicas de la provincia.

Una marcha lenta pero firme

El recorrido ha arrancado, a marcha lenta pero firme, desde el Polígono El Buitrón, en San Juan del Puerto en dirección a la capital onubense. En un primer momento, los representantes de las entidades han prestado declaraciones a los medios para posteriormente avanzar por el carril derecho.

José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de Asaja Huelva, ha matizado la importancia de contar con administraciones que "generen viabilidad y futuro para las próximas generaciones", fundamentalmente a un sector que "asienta a toda la humanidad".

Olvido por parte de las administraciones hacia las infraestructuras de Huelva, tanto ferroviarias como viarias, hidráulicas y trabas legislativas son algunas de las reivindicaciones que han trasladado a los medios de comunicación.

Por su parte, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha lamentado que "antes nos tiraban los camiones en la frontera de Francia y hoy nos lo están tirando en las redes, con informaciones que se generalizan, sin dar datos concretos". Piedra ha pedido "respeto para los agricultores", que ha asegurado que están cansados de escuchar "falsas acusaciones sobre ellos".

La importancia de avanzar en las mejoras hídricas de la provincia y de la comunidad autónoma residen, entre otros factores, en la necesidad de la misma para producir alimentos saludables para Huelva, Andalucía, España y Europa.

La finalización de las obras de la Presa de Alcolea o el Canal de Trigueros son dos de los ejemplos que han puesto "para que los recursos hídricos lleguen a la provincia y los agricultores no tengan que estar como están en esta campaña, con un recorte del 50%". No han faltado las disculpas "al conductor que se ha encontrado con un atasco o a la persona que no ha podido llegar a tiempo", justificando que "a nosotros nos gustaría estar en nuestras fincas recolectando nuestros frutos rojos o tratando nuestras producciones de olivo o de ganadería".

De otro lado, el secretario general de COAG Huelva, Enrique Acción, ha manifestado que agricultores y ganaderos quieren "vivir dignamente de su trabajo" y ha lamentado que burocracia y baja rentabilidad económica les lleva a tener cada vez más complicaciones para subsistir.

La larga fila de tractores ha recorrido la autovía hasta la salida de La Ribera para volver por la misma a la entrada de San Juan del Puerto, con el fin de leer un manifiesto que sienta las bases de la protesta y reúne los motivos de la gran preocupación de agricultores y ganaderos.