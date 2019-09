Xanty Elías abrirá un nuevo restaurante en Huelva el año que viene

Xanty Elías abre nuevo restaurante en Huelva. Será el segundo, complemento de Acánthum, y abrirá sus puertas a lo largo de 2020. Lo ha anunciado este mediodía en Sevilla, durante su ponencia en la feria gastronómica Andalucía Sabor, como parte importante del nuevo Grupo Xanty Elías, con el que canalizará a partir de ahora todos sus proyectos más allá de su local con estrella Michelin.

El más inmediato ya tiene nombre, Finca Alfoliz, exponente de un nuevo concepto que se escapa de la idea asumida de restaurante tradicional. El cocinero onubense recurre aquí a la tierra, naturaleza, fuente primigenia, raíz fundamental de la cocina. Porque Alfoliz será restaurante, sí, aunque sobre todo será huerta en un entorno único, a las afueras de Huelva, a pocos minutos de la capital, para colocar en lugar preferente la naturaleza, en toda su extensión, y propiciar un espacio para el disfrute de todos los públicos. Será una vuelta a los orígenes, a redescubrirlos unos, a reconocerlos otros; a tener muy presente que lo natural y sostenible es una experiencia única hoy día. Y un camino obligado en la actualidad.

Huerta, cosecha, aula, restaurante, siesta. Cinco enfoques dan forma al concepto, novedoso en el sur, aunque ya avanzado en el norte. Tan sencillo como se adivina de cada término, sin más pretensiones para empezar, sin intención alguna de convertirlo en otro espacio estrellado por la famosa Guía Michelin.

Pero el reto que asume Xanty Elías, reconoce, le apasiona. Y lo transmite. No es ocurrencia de tres días atrás. Lleva cuatro años dándole vueltas a la idea, dando forma al proyecto, ejecutándolo ya, para que un día cercano sea una realidad a los ojos de cualquiera. Aún tardará unos meses. Todo a su tiempo, como las buenas cochuras. No hay fecha de apertura pero sí está definido el desarrollo que tendrá.

Cuenta el chef onubense que la huerta vertebrará una gran extensión de terreno de Finca Alfoliz como base de su existencia. Estará abierta al público, también a su interactuación. Porque habrá espacio y tiempo para compartir conocimiento entre tomates, lechugas y gallinas sueltas en el corral, para participar en la recolección, en la aplicación a la cocina y su degustación posterior. Un modelo para el que abrió camino hace un año en los colegios el programa educativo Los niños se comen el futuro, a través de la Fundación Prenauta.

Hay humildad y mucha honestidad en Finca Alfoliz para tratar de concienciar sobre el respeto al producto entre todas las edades. De este campo saldrá buena parte del que se consuma en el restaurante, muestra de autoabastecimiento y sostenibilidad. También de fincas cercanas y otros proveedores de la provincia, como en Acánthum.

Un ecosistema propio

Dice el emprendedor onubense que la filosofía del Grupo Xanty Elías es “observar el entorno para desarrollar proyectos gastronómicos que puedan también generar un ecosistema propio”. Probablemente varios, de distinto tipo, con nuevos espacios emocionales, culturales; sostenes ambientales y económicos que generará y mantendrá.

Una obsesión constante del cocinero es trabajar para producir un valor añadido en Huelva. Lo suyo, repite también ahora como fundamento del Grupo Xanty Elías, es crear proyectos “no por negocio sino por la ciudad”. Y de esa matriz en forma de diente de león irán desprendiéndose en el futuro nuevas ideas que tornarán también en locales para todo tipo de públicos, siempre para Huelva y con sus productos por bandera.

El de Finca Alfoliz tendrá una identidad muy particular. Se la da esa conexión al terruño, con un restaurante de carta sencilla, productos siempre de temporada, de la huerta, pero también de la dehesa y del mar. La cocina rescatará los fogones de carbón de madera, todo producto natural de la zona para recuperar el sabor de la tradición, el de otros tiempos. No será brasería, no será asador. Será mucho más. Pero mucho más sencillo, para el disfrute a todos los niveles y con todos los sentidos.

También con la invitación a entregar el tiempo a la entrada, aventurándose en otro mundo, el del sosiego, alejados del ruido diario, abierto a que cualquiera pueda tumbarse a la sombra de una parra a disfrutar de la siesta tras la comida.

El universo de Xanty Elías no se limita ya a la estrella del Acánthum. Habrá mucho más con su nuevo grupo, como a través de la Fundación Prenauta, y con esta Finca Alfoliz que pondrá de nuevo el escaparate de la cocina de Huelva al alcance de cualquiera. Con más proyectos que vendrán y que están en camino. En Alfoliz empieza el nuevo trayecto.