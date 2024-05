El investigador y docente de la UHU, Juan A. Morales, presenta su nuevo libro 'Cuentos de Saltés'

La Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva ha acogido la presentación del libro Cuentos de Saltés, escrito por Juan Antonio Morales González, profesor e investigador de la Onubense. El Catedrático de Universidad del Área Estratigrafía desde julio del 2016 y Doctor en Geología desde 1993, ambas por la Universidad de Huelva, compartió un libro "muy especial", que está editado por Pábilo Editorial y que está ilustrado por Luis Alfonso Morales.

En su sinopsis puede leerse: ¿Conoces El Conquero? ¿Y la isla Saltés? ¿Has paseado por el parque Moret? ¿Has visto el atardecer desde El Asperillo? Todos estos lugares de Huelva y su provincia resultan familiares, pero ¿se conocen las historias detrás de cada uno de ellos?.

Cuentos de Saltés, en palabras de su autor, "propone salir a pasear con sus protagonistas, un sabio abuelo y su curioso nieto, para aprender más sobre importantes espacios onubenses que forman parte de la historia, el patrimonio y la identidad de sus habitantes", explica su autor. Esta obra de relatos cortos, por tanto, "conforman una interesante historia entre abuelo y nieto que llevará al lector a diversos momentos y lugares de la historia de Huelva".

"La Isla Saltés es un sitio mágico que tiene mucha historia y donde han pasado muchas cosas. Y entonces, para enlazar los cuentos de alguna manera, pues fue idea de mi hijo de que hubiese un abuelo que se lo contara a su nieto y que, de alguna manera, le metiera una parte humana a esos cuentos", declara Juan Antonio Morales. Además, es un libro donde su labor de geólogo le lleva a introducir datos como cartografías de la evolución de este lugar con el paso del tiempo, lo que aporta mayor veracidad a la historia a la par que contribuye con el patrimonio natural y científico.

Esta obra es su tercera incursión en el mundo de la literatura histórica, tras Más allá de las Columnas de Hércules e Ira de Plutón. Además, cuenta con la ilustración de Luis Alfonso Morales, hijo del autor y profesional premiado con dos premios nacionales de ilustración. Cuentos de Saltés puede encontrarse en cualquier librería de Huelva y solicitarse por toda España a librerías físicas, además de por Internet.

Juan Antonio Morales cree que este tipo de publicaciones favorecen la divulgación y difusión de la historia milenaria de Huelva: "Yo creo que cualquier turista que viene a Huelva, que sabe que Huelva es una ciudad milenaria, no encuentra mucho en las calles, ya que se ve una Huelva más del siglo diecinueve, pero no más antigua que de esta fecha. Y entonces mucha gente busca referencias en la arqueología, que desgraciadamente no tenemos mucha y busca referencias también en una historia más antigua, que tampoco viene escrita en muchos sitios que no sean libros técnicos. Y yo creo que el turista que viene de fuera de Huelva y encuentra este libro para recordar Huelva, esa Huelva milenaria, quizás es un buen referente", declara el autor e investigador de la UHU.

Juan Antonio Morales, nacido en Huelva en 1966, es doctor en Geología, catedrático de la Universidad de Huelva y presidente de la Sociedad Geológica de España. Es autor de casi dos centenares de artículos científicos y de nueve libros sobre geología. Es conocido por su participación en varios documentales de National Geographic, Discovery o History Channel, además de por su labor de difusión cultural de diferentes aspectos de Huelva y su provincia. Con esta obra, espera seguir buscando otros temas con los que recopilar y desarrollar más cuentos.