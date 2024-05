'Corodavida' y 'Un año entre culturas' se unen en un concierto en la Universidad de Huelva

Los proyectos Corodavida y Un año entre culturas se unen en un concierto de música intercultural, que tendrá como escenario el salón de actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social, en el campus del Carmen de la Universidad de Huelva. La actuación musical, que aporta el proyecto Corodavida, tendrá lugar este jueves, 9 de mayo, a las 20:00, con entrada libre y participarán los grupos Choir of redeemed y Take me to the end of the world, dirigidos por Emilio Muñoz Jorva, así como Boris Kameni que recitará sobre el escenario Cuento sobre mi pueblo.

El grupo Choir of redeemed, formado por nigerianos, abrirá el concierto con música góspel y afroamericana. Tras el cual se subirá al escenario Boris Kameni, un joven camerunés que está realizando un máster en la Universidad de Huelva, y que protagonizará el apartado más literario, continuando el concierto con Take me to the end of the world, formado por inmigrantes de diferentes países, que interpretará canciones centroafricanas incluyendo dos lenguas antiguas: baleng y medumba. El acompañamiento a piano correrá a cargo de Antonio López.

I have a very big god, He has promise he will never let me go, Holy spirt, holy spirt we adore you, In come clusion, hot ibo praise, Ú noh nopteuh njü ntchoup muuh, Owoh mengap, Banho de folhas y Un enfant de dieu son los temas del repertorio del concierto.

Muñoz Jorva señaló que el objetivo de la iniciativa es que "sean protagonistas de su estancia aquí, se hagan embajadores de sus países", así como "poner en valor la diversidad, cada vez la sociedad es más multicultural".

Corodavida, un proyecto puesto en marcha por Emilio Muñoz Jorva con la colaboración de Mari Sol Forján Ortega, surgió durante el confinamiento motivado por el coronavirus, personas procedentes de distintos lugares compartían su música, a través de la cual podían conocerse y mostrar sus tradiciones. Comenzaron unas doce personas, y tras el confinamiento empezaron a verse y a interpretar música juntos, formando grupos, todos ellos formados por inmigrantes afincados en Huelva. Los ensayos tienen lugar los domingos.

Por otra parte, Un año entre culturas es un proyecto de la Universidad de Huelva, de concienciación y sensibilización sobre los problemas de los países del Sur, de las situaciones de muchos de ellos al emigrar a países como España y surge, sobre todo, por la necesidad existente "de trabajar la interculturalidad de forma holística".