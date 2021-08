Vox censura que Roche accediera a la Oficina de Atención al Ciudadano de Aljaraque

El anuncio de la marcha de Antonio Roche de Vox y su paso a concejal no adscrito en la Corporación municipal de Aljaraque fue respondido ayer por la Junta Gestora que dirige el partido de en la provincia de Huelva. No hubo ninguna valoración sobre las acusaciones del edil por la “falta de democracia interna” pero sí se quiso aclarar que se abrió un expediente de expulsión a Roche por haber aceptado un cargo en la Oficina de Atención al Ciudadano al equipo de gobierno local y no renunciar a su remuneración.

El punto de fricción, según explica Vox en una nota de prensa, estaba precisamente en ese puesto ofrecido a su concejal sin que la Gestora “ni ningún otro órgano del partido” tuviera conocimiento “de las negociaciones previas”.

Desde la formación que lidera Santiago Abascal se asegura que el puesto ofrecido a Antonio Roche está remunerado con 24.000 euros anuales. Fue por este motivo por el que, aseguran, se solicitó al concejal que renunciara al acuerdo alcanzado con el equipo de gobierno de Aljaraque, ya que “Vox no iba a tolerar una situación que suponía su dependencia económica personal del grupo de gobierno, puesto que don Antonio Roche, según había manifestado a esta Junta, se encontraba en situación de paro laboral y no disponía de más ingresos que los que obtenía por acudir a los plenos del Ayuntamiento” de Aljaraque.

Desde la Gestora provincial se explica que, “ante su negativa”, se le propuso mantener el cargo pero sin remuneración. “No aceptó. Tampoco aceptó devolver el acta de concejal al partido, incumpliendo el Código Ético que había firmado”.

A Vox, asegura, “no le quedaba otra alternativa que abrir un expediente de expulsión”. No obstante se explica que, “en agradecimiento al trabajo realizado por Roche desde los principios del partido en Huelva y conociendo las duras circunstancias personales económicas por las que estaba atravesando”, optaron por llevar el proceso “con la notoriedad estrictamente necesaria y con la máxima prudencia posible”.

Antonio Roche Solarana dio a conocer el lunes su salida de Vox y su solicitud al Ayuntamiento de Aljaraque de pasar a ser concejal no adscrito. En una nota remitida por TUpatria, el nuevo partido en el que se ha enrolado junto a otros siete ex miembros de la agrupación de Vox de Aljaraque, Roche denunciaba “falta de atención del partido a nuestro municipio”, además de “falta de democracia interna” en Vox, e “injerencias de tipo nacional que no benefician a Aljaraque”.

La Gestora provincial habla de “acusaciones que no vamos a entrar a valorar” y sólo deja claro que Roche no propuso en ningún momento mantenerse en su nuevo puesto municipal sin salario.