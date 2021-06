UGT Huelva Servicios Públicos exige un plan consensuado y presupuestado para la sanidad en la provincia

UGT pasa revista a la situación de la sanidad en la provincia de Huelva. Reclama un proyecto de futuro consensuado, con un plan de inversiones adecuado, y el reconocimiento a los profesionales en forma de mejora de sus retribuciones y adaptación a los nuevos grupos profesionales. Jesus Tormo Aguilar Secretario del Sector Salud y Dependencias de UGT Huelva Servicios Públicos nos responde a estas cuestiones:

¿Cómo ve la situación sanitaria a nivel general en la provincia?

La situación de la sanidad en la provincia es de una cierta saturación en la asistencia sanitaria con listas de espera importantes en algunas especialidades médicas; hartazgo generalizado de los profesionales de la sanidad pública debido especialmente a la situación que se viene viviendo desde hace mucho tiempo y que se ha agudizado con la pandemia, todo ello sin más reconocimientos profesionales que los aplausos de la ciudadanía cada vez más enfadada por cómo funciona el sistema sanitario, especialmente en la atención primaria, que sigue sin coger el teléfono y porque en gran medida mantiene las consultas telefónicas sin visos de vuelta a la normalidad, precarización de las condiciones laborales en la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad privada sin convenio colectivo en ningún ámbito territorial y sólo en algún caso con convenio de empresa. A nivel general la situación está mal para los usuarios de nuestros servicios públicos y para los y las profesionales del mundo sanitario en Huelva.

La pandemia no ha hecho sino callar en gran medida las deficiencias de un sistema público que nadie quiere reestructurar y readaptar para cubrir las necesidades reales de los onubenses, bajo el paraguas de un gran plan de choque que actualice en poco tiempo las necesidades asistenciales de la provincia en el presente, pero con la vista puesta en el futuro.

Es cierto que se está acometiendo un plan de actualización de las infraestructuras existentes, y de modernización necesaria de medios tecnológicos y de diagnóstico en el que la UGT participamos a nivel provincial con más de 50 propuestas sin contar las que ya se habían iniciado de alguna manera y en el cual se está invirtiendo bastante dinero, aunque recientemente hemos vuelto a exigir la agilización de proyectos como por ejemplo el del servicio de lavandería que se debe realizar en el hospital Juan Ramón Jiménez y que debe de servir para recuperar todo lo externalizado en la provincia. Inversión que consideramos urgente para evitar el reventón de las viejas maquinarias del Juan Ramón Jiménez y las consecuencias que esto puede tener.

¿Cuáles son las principales deficiencias en la sanidad onubense?

En primer lugar hay que atajar la falta de profesionales para atender a la ciudadanía cuando se debe y no cuando se puede. Para ello es necesario poner de acuerdo al gobierno central y al autonómico para ampliar el número de especialistas en formación de tal manera que en el plazo máximo de tres años se cubran las necesidades de especialistas que tenemos en nuestra provincia y se apunte a las necesidades que se presentarán en los próximos diez o quince años.

Pero de nada servirá esto si no se incentiva como se debe a quienes formamos aquí para que se queden en nuestros centros, y otros profesionales quieran venir. Hasta el momento un sólo intento en la anterior legislatura para los médicos de atención primaria que ha sido infructuoso y no ha servido para prácticamente nada. Nos siguen faltando médicos de familia y pediatras. Pero en el resto de especialidades no hay absolutamente nada, y el déficit de profesionales sigue en aumento. Sirva como ejemplo la situación de los intensivistas en el hospital Infanta Elena que denunciamos hace ya más de un mes y que sigue en la misma situación y empeorando tras la jubilación de uno de ellos. Y la situación de esta especialidad en el resto de centros de la provincia está también al límite, pronto veremos como en el Hospital de Riotinto se quedará en la mitad de profesionales, y solo en el Hospital Juan Ramón Jiménez la situación está estable en su plantilla.

Nadie quiere coger este toro por los cuernos y darle solución dentro de lo público, así que se opta por lo más cómodo y fácil que es externalizar la sanidad pública mediante acuerdos y conciertos con la sanidad privada. Ni el Ministerio ni la Junta se ponen las pilas para resolver este problema. Se tienen que simplificar y agilizar los procesos para la determinación del número de especialistas que se pueden formar en nuestros centros. Se tienen que tomar decisiones políticas urgentes ya, ante la situación en que nos encontramos de falta de especialistas que atiendan a la ciudadanía, y vuelvo a repetir: “cuando se debe y no cuando se puede”.

Porque, en segundo lugar, la infraestructura sanitaria de nuestra provincia es insuficiente a todas luces.

Recientemente ha habido una manifestación en Lepe en contra del concierto con el Hospital Virgen de la Bella, cual es el posicionamiento del sindicato con respecto a este tema?

Desde la UGT no hemos participado nunca en las movilizaciones de la Plataforma, por distintas razones que ya se explicaron en su momento, y ahora tampoco. De hecho nosotros ya en diciembre y ante la situación que estamos viviendo en Huelva, consideramos el Concierto como una necesidad de prestación de servicios sanitarios a la ciudadanía que no está cubriendo el SAS cuando debe, y que por tanto tiene que permanecer mientras sea necesario, sólo en consultas de urgencia se han atendido más personas que en las del propio Infanta Elena.

Este planteamiento nuestro no se aparta de nuestras reivindicaciones sobre las necesidades que observamos en la sanidad pública. Pero consideramos que lo prioritario ahora es atender a la ciudadanía acercando los servicios lo que se pueda a la ciudadanía como prometieron hace muchos años; ciudadanía que no somos otra cosa que también trabajadores y trabajadoras que por lo general, perdemos un 25% como mínimo de nuestros ingresos cuando estamos de baja y ésta se alarga porque no nos atienden, y esto, además de la repercusión negativa en nuestra salud que supone el retraso en el diagnóstico (mucho menos certero ahora con la consulta telefónica), y en el tratamiento y rehabilitación. Son muchas personas las que están sin solución a sus procesos médicos durante más de un año.

¿Cree que se abrirán los CHARES previstos en nuestra provincia??

Yo personalmente creo que no. Los CHAREs son centros que acercan a la ciudadanía la sanidad pública, pero aquí en Huelva no parece que les haya interesado a nadie en el ámbito de lo político; todos dijeron que sí, cada partido político y resto de agentes sociales con sus dimes y diretes en cuanto a sus ubicaciones, etc., pero finamente la voluntad ha quedado demostrada en el transcurrir del tiempo. Y así en Huelva hoy “0” CHAREs. Sin embargo en Sevilla se abren en poco tiempo 2 hospitales, primero el hospital militar ya en funcionamiento, y ahora el de la Cartuja que servirá principalmente para el descongestionamiento del Virgen Macarena. Para allí sí habrá especialistas, ya que son plazas mucho más atractivas para los profesionales y veremos la repercusión que tiene esto en nuestra provincia de Huelva donde muy probablemente aumentarán las dificultades a corto y medio plazo para encontrar médicos especialistas.

Lo único que sí creo que irá adelante es el hospital materno-infantil del Juan Ramón Jiménez. Que sigue su curso tras las licitaciones correspondientes, pero aún pendientes de la determinación presupuestaria, y que desde la UGT de Huelva exigimos que agilicen los trámites para que las obras puedan empezar y terminar cuanto antes, como una necesidad urgente tanto desde la perspectiva de mejora de los servicios maternal e infantil, como para permitir la ampliación de servicios y especialidades médicas en el propio Hospital Juan Ramón Jiménez.

¿Porqué los profesionales nos dices que están hastiados?

Bueno es que la mayoría de los profesionales del SAS llevamos esperando muchas promesas desde hace mucho tiempo, promesas que han quedado en el olvido y sobre todo en este año y medio de pandemia. Pero desde luego la UGT ha continuado en la lucha recordando y reclamando lo que consideramos justo, y sobre todo el cumplimiento de acuerdos celebrados hace algunos años como son la carrera profesional para todos, el pago y posterior desmantelamiento del complemento de rendimiento profesional o productividad integrando las cantidades en el resto de conceptos retributivos fijos, la carrera administrativa, el cambio de grupos profesionales de tantos trabajadores y trabajadoras con retribuciones inferiores a las que realmente corresponden por sus niveles de titulación y que tenía que haberse realizado hace ya muchos años, etc.. No ha sido hasta ahora cuando parece que la administración ha mostrado un cierto interés en tratar de resolver algunas de estas situaciones poniendo en marcha comisiones para trabajar en estos temas en Andalucía, tras las diversas concentraciones que venimos realizando desde el pasado año.

Por otro lado la presión asistencial a la se ha sometido y se está sometiendo al personal está siendo tremenda antes con el virus, ahora con la vacunación. Y la realidad es que los profesionales al principio de la pandemia se sintieron reconocidos por la ciudadanía con sus aplausos sinceros que llenaron las calles desde los balcones. Pero también es cierto que una vez que se ha demostrado la valía y la valentía de los trabajadores y trabajadoras hay que invertir en ellos e incentivarlos tanto económica como profesionalmente.

El sistema sanitario debe ser reforzado y ampliado. Y sus profesionales incentivados. Si nos quedamos en tapar agujeros, y hacer guiños al sol, en lugar de proyectar el futuro y hacer el verdadero plan de inversiones que Huelva necesita y merece, habremos fracasado.