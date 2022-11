'El mundo es vuestro' abre la sección Talento Andaluz del Festival de Cine Iberoamericano

El director y actor Alfonso Sánchez competirá por el Premio Juan Ramón Jiménez con la comedia El mundo es vuestro. Los actores Carmen Canivell y José Chaves, acompañados de la productora Agus Jiménez, han presentado este este sábado en la Casa Colón el largometraje, que abre esta tarde las proyecciones de la sección Talento Andaluz en el Gran Teatro.

Agus Jiménez ha disculpado la ausencia de Alfonso Sánchez y el actor Alberto López, los populares Rafi y Fali de esta saga cinematográfica, que se encuentran inmersos en un nuevo proyecto. La productora ha explicado que Sánchez “ha conseguido conectar con el público a través de la comedia”, algo que vuelve a hacer con esta tercera entrega. En cualquier caso, ha valorado, no se trata de una comedia “simple” sino que tiene “una fuerte crítica, no se da puntada sin hilo, es una película con muchas capas que se adentra en la sociedad española”.

José Chaves también ha ahondado en esta idea, asegurando que la película refleja “muy buen sentido del humor y no hay saña” en ella. “Vamos a reirnos de nosotros mismos pero no se burla de nadie”, ha señalado. Chaves ha reconocido que su papel del legionario fascista Cañete ha sido “una joya de personaje” para él, especialmente por las facilidades que Alfonso Sánchez le ha dado para interptretarlo. “Alfonso es actor además de director y me dio mucha cancha”, ha apuntado. Chaves ha contado que ha sido la primera vez que se ha puesto a las órdenes de un realizador que, a la vez, protagonizaba la película. “Me sorprendía muchísimo, decía: este tío está loco, era impresionante verlo trabajar”, ha confesado.

También Carmen Canivell ha coincidido en que trabajar con el actor-director Sánchez ha sido toda una experiencia, destacando su “locura” en el buen sentido de la palabra. “Alfonso tiene esa capacidad que siempre se dice que solo tenemos las mujeres de estar pendiente de muchas cosas”, ha bromeado. Canivell también ha reconocido haber disfrutado mucho interpretando a Cayetana y ha destacado el “interesante recorrido” que el personaje sufre a lo largo del desarrollo de la trama hasta convertirse en “una comadre más” al final de la película. “Soy la mala de la película pero tengo que decir que yo no soy así”, ha aclarado entre risas.

El mundo es vuestro es la tercera parte de la saga satírica que arrancó con El mundo es nuestro y siguió con El mundo es suyo. En esta ocasión, el dúo cómico formado por el propio Alfonso Sánchez y el actor Alberto López retoman los personajes de 'Los Compadres', nacidos a raíz del cortometraje ‘Eso es así’ en 2009. Ambos forman una de las parejas cómicas más reconocidas actualmente en el panorama cinematográfico español.

En El mundo es vuestro Rafi (Alfonso Sánchez), completamente arruinado, se cuela en la montería organizada por la Marquesa que reúne a toda la alta sociedad española para venderles su negocio y dar el pelotazo por fin. Dentro está Fali (Alberto López), que ha sido reprogramado, y ya no es un compadre. Juntos descubrirán que la montería no es lo que parece, y que en la finca se está decidiendo el futuro de España.

Además de la saga protagonizada por los personajes de ‘Los Compadres’, Alfonso Sánchez cuenta también en su filmografía como director con títulos como ‘Para toda la muerte’ y ‘Superagente Makey’).