El emotivo mensaje de Eduard Fernández a su hija, la actriz Greta Fernández, por recibir el Premio Luz del Festival de Cine de Huelva

El actor catalán Eduard Fernández ha sido la sorpresa de la gala de apertura del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, con un mensaje en vídeo de elogio a su hija Greta: "si tuviese una hija, querría que fuese Greta Fernández".

La actriz ha recibido el Premio Luz del 48 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, y justo antes de subir al escenario, su padre ha aparecido en una pantalla de vídeo para destacar el orgullo que sentía por este galardón para ella.

Ha aclarado que no ha acudido en persona a la gala por sentirse indispuesto "y no querer arriesgar" a cuatro días del inicio de un rodaje, pero sí ha puesto sobre la mesa las cualidades de su hija, que, desde muy pequeña, ha dicho, tenía actitudes para apreciar en una película las dotes artísticas de sus protagonistas.

La propia actriz, ya en el escenario y visiblemente emocionada, ha confesado que, antes de la sorpresa, "estaba tranquila, sentada, pensando en qué decir", y ha dado las gracias a su padre por "ese mensaje tan precioso".

Ha dicho que lo que su padre ha explicado en la pantalla "ha sido lo que he vivido desde pequeña", con "con mucho amor y cariño, y me he podido dedicar a la interpretación", para ensalzar también la influencia de su madre, la "escritora maravillosa" Esmeralda Berbel.