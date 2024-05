El PP asegura que las elecciones europeas "definirán el futuro de Huelva"

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, considera que las elecciones europeas del próximo 9 de junio "definirán el futuro de Huelva".

A su juicio, “estas elecciones no solo determinan el rumbo de Europa, sino que también son fundamentales para todos los onubenses, ya que representan una oportunidad única para defender los intereses de nuestra provincia en el ámbito europeo”. “La inclusión de Carmen Crespo y Juan Ignacio Zoido en la candidatura del Partido Popular a las europeas ofrece a Huelva una voz potente que defenderán los intereses del sector agrícola y ganadero, sectores vitales para nuestra economía local. Nos jugamos el presente y el futuro de nuestra provincia, y por eso debemos tomarnos estas elecciones europeas muy en serio”, afirmó.Asimismo, el popular manifestó que “Huelva no puede seguir soportando más agravios. No podemos esperar hasta 2050 para que llegue la alta velocidad a nuestra provincia, ni permitir que continúe el abandono de nuestras infraestructuras, la falta de apoyo a nuestros agricultores y ganaderos, y el olvido de nuestras necesidades básicas. Es el momento de alzar la voz y exigir el trato que nuestra provincia merece".El presidente del PP remarcó que en estas elecciones “tenemos la oportunidad, no solo de demostrar nuestro compromiso con Europa, sino también de enviar un mensaje claro al PSOE y a aquellos que promueven políticas que no representan nuestros intereses”. "La agricultura y las infraestructuras de transporte, como la Alta Velocidad, son solo algunos de los temas que se decidirán en Europa y que tienen un impacto directo en la provincia de Huelva y en la vida de los onubenses”, prosiguió.En este sentido, añadió que "no se trata solo de elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, sino de defender nuestros intereses y asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas en Bruselas. Europa se ha convertido en nuestro mayor aliado y en el único muro de contención ante políticas que podrían perjudicar gravemente nuestros intereses”.Para finalizar, Manuel Andrés González señaló que las políticas de Pedro Sánchez y el PSOE son “un castigo” para la provincia, por eso “debemos redoblar esfuerzos para hacer oír nuestra voz y luchar por un futuro mejor para Huelva y para España el próximo 9 de junio”.