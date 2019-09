Susana Díaz asegura que el PSOE “no permitirá que se asfalte Doñana”

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, aseguró en la clausura de las Escuelas de Verano de las Juventudes Socialistas de Andalucía en Punta Umbría que su partido “no va a permitir que se asfalte Doñana” y reprochado al Gobierno andaluz que “se saquen conejos de la chistera” con el proyecto de la carretera Huelva-Cádiz.

La dirigente socialista se mostró convencida de que el Gobierno autonómico “se saca conejos de la chistera” con el tema del proyecto de la carretera Huelva-Cádiz para “tapar sus dimisiones y su falta de liderazgo”.

Díaz, que ensalzó el valor medioambiental del Espacio Natural de Doñana, lo calificó como “el pulmón verde” de Andalucía, España y Europa, al tiempo que remarcó que este proyecto que “no lo van a hacer” es “una barbaridad”, de manera que “no van a asfaltar Doñana”, sostuvo.

La dirigente llama a la movilización el 10N “para que no pase lo que ha pasado en Andalucía”

Asimismo, Díaz exigió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que “respete Doñana”, y reiteró que “los socialistas no van a permitir que se asfalte”. “El gobierno de PP y Cs es un gobierno incapaz, sin liderazgo, no sabe dónde lleva a Andalucía por lo que se saca de la chistera el conejo de la carretera de Doñana porque ya no sabe qué hacer para tapar las 25 dimisiones de altos cargos o la crisis alimentaria por listeriosis que han convertido en crisis de salud pública” y que está provocando “un gran daño a la industria cárnica de la comunidad”, concluyó.

La secretaria general delPSOE, ya en modo campaña electoral, aseguró que la repetición de las elecciones “es injusto” porque supone que vayas a votar “sabiendo que en tu voto está tu poder, la defensa de la igualdad, de la educación, la sanidad, el futuro en el empleo o la revalorización de las pensiones y que otros intenten a través del bloqueo deslegitimarlo, pero eso sólo se combate votando mas, hablando con más claridad”. También hizo referencia la emergencia feminista, y lamentó que haya “quien no quiera ver hoy que estamos con más de 40 mujeres asesinadas en España, con decenas de niños huérfanos, con muchos de ellos que han visto como su padre asesinaba su padre y que sus vidas ya no van a ser igual”. “Esa realidad está ahí, el movimiento 8M, ese al que algunos llaman de bonitos y bonitas, es humanidad y justicia”, dijo, para después preguntarse “por qué molesta tanto ese movimiento a una derecha que quiere blanquear el machismo”.

Díaz insisitó ante las Juventudes Socialistas en llamar a la movilización para el 10N y a votar porque cuando “la derecha suma se ponen de acuerdo” y advirtió que hay que ir a votar si queremos que en España “no pase lo que pasa en Andalucía, que haya un retroceso en derechos y libertades, que haya un Gobierno sin liderazgo ni cohesión que se saca conejos de la chistera como la carretera de Doñana para tapar dimisiones o una crisis alimentaria brutal”.