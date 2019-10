Sugrañes lleva los cantes de ida y vuelta al pregón de La Hispanidad

“Era 12 de octubre y hoy lo seguimos desbordando en fiesta, porque sentimos aquel acontecimiento como un hecho que se renueva, no sólo cada año, sino cada día, porque marca un sentimiento de cercanía y encuentro, de la generosidad de nuestra gente y el ofrecimiento de amistad de un pueblo que unimos al nuestro”. Así lo indicó el jefe de Local de Huelva Información, Eduardo Sugrañes, en el pregón de las Fiestas de la Hispanidad, que se desarrollarán en la barriada hasta el domingo.

Sugrañes señaló que ese sentimiento iberoamericano lo hemos mantenido vivo y latente y hoy lo volvemos a reivindicar aquí”. Comentó que “no es exclusivamente fiesta nuestra sino universal, no sólo como sentimiento nacional sino que desborda la grandiosidad de esta epopeya. El 3 de agosto es más íntimo, más nuestro pero el 12 de octubre somos igualmente los primeros protagonistas”.

Fue un pregón de gran carácter iberoamericano en el que se escucharon también los cantes de ida y vuelta, interpretados por el cantaor Eduardo Garrocho, que estuvo acompañado a la guitarra por Jacinto Cruz.

El pregonero apuntó que “debemos desde aquí unirnos a esta gran celebración que significa el 12 de Octubre, a la que no sólo no podemos desposeerla del timbre de Día de la Hispanidad, sino que debemos mantenerlo y reivindicarlo, porque si no hubiesen llegado nuestros marinos no se habría escrito el 12 de octubre con letras de oro en la historia universal”.

Quiso Sugrañes dedicar el final de su pregón al 90 aniversario al Monumento a Colón de la Punta del Sebo, sobre el que giran también los festejos del barrio, y lo hizo a través del pasodoble La Punta el Sebo Levanta, en la voz de Eduardo Garrocho, quien no dudó en cantar a continuación un fandango.

El pregonero fue presentado por Leopoldo Mata, que destacó su compromiso con la historia y la cultura onubense, así como su trayectoria como periodista y escritor, “reconocimientos y premios avalan su trayectoria” y su “espíritu generoso”.

En el acto, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, coronó a la reina de las fiestas, Rocío Moreno. Cruz agradeció a la asociación vecinal que lleve cuarenta y cinco años celebrando “un acontecimiento de gran importancia, siendo fieles a la tradición, historia, cultura y manifestaciones más arraigadas”.

Se realizó también un homenaje a Lepe. Su alcalde, Juan Manuel González, recordó la participación de su localidad en la gesta del Descubrimiento e indicó que “Lepe es un pueblo que mira al mar”.

También hubo un reconocimiento para el presidente de la Real Sociedad Colombina, José María Segovia.Por otra parte, se entregaron los premios Hispánicos 2019, que en esta edición recayeron en la portavoz del Grupo Municipal Adelante Huelva, Mónica Rossi, y en la concejal de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido.

La programación festiva contempla para esta tarde concursos de tortilla, ajedrez y tenis de mesa. Por la noche actuará la Orquesta Crescendo.

Mañana la jornada girará en torno a la procesión de la Virgen del Pilar, que saldrá a las seis de la tarde de la iglesia y recorrerá las calles del barrio. Por la noche los protagonistas serán el grupo Ni chica ni limoná y la comparsa Los Carnívales.