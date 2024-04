Toscano: “Hay que trabajar a la vez en la lanzadera de Huelva a Sevilla y el AVE a Portugal”

La misma semana en la que se inauguraba el coworking de la NAO, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba por primera vez en seis años de mejorar la conexión férrea entre Huelva y Sevilla. Las dos apuestas de la Cámara de Comercio onubense, la digitalización del sector empresarial y la defensa de las infraestructuras. Visión elevada en el metaverso y la apertura de mercados en Estados Unidos. Visión terrenal para ayudar las pymes onubenses en su día a día. Desde los proyectos de millones de euros del hidrógeno verde, el aeropuerto o el CEUS, a ayudar a un joven emprendedor con una firma digital. Su deseo es ser útil al desarrollo de la economía onubense porque está convencido de que “ayudando a la empresa se ayuda a Huelva”.

- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta semana, por primera vez en seis años, una mejora significativa en la línea férrea Huelva-Sevilla ¿Esta vez va a ser la buena?

- Llevamos años reclamando las infraestructuras necesarias, la doble vía de tren para separar mercancías y pasajeros. Desde el pleno de la Cámara de Comercio salió una iniciativa de la línea Sevilla–Huelva-Algarve porque es la mejor forma de que llegue la alta velocidad a la provincia, con fondos europeos que conecten dos regiones de objetivo uno para la UE.

Llevamos años intentando que el Gobierno de España se posicionara a favor de esta conexión y nunca habíamos recibido ningún tipo de respuesta. Me parece muy sorprendente que simplemente se nombre a Huelva, aunque no tengamos ni presupuesto ni horizonte, pero ya es noticia que se nos nombre. Estábamos tan abandonados históricamente… sobre todo en los últimos años.

- ¿Y qué impresión tiene sobre el proyecto?

- Es una sensación agridulce porque han jugado muchos tiempo con los sentimientos de una provincia, con el proyecto de la alta velocidad hacia Huelva. No se puede usar la Declaración de Impacto Ambiental para acelerar o enterrar proyectos, como está pasando en Huelva, cuando no les interesa invertir. Llevamos años esperando y cuando sale caduca lo anterior. Nos han distraído con las declaraciones de impacto ambiental para no hacer inversiones en las líneas férreas en Huelva.

- Si se hace la lanzadera, ¿se hará el AVE Sevilla-Huelva-Faro?

- Son dos proyectos distintos que debemos trabajar de forma paralela. Uno es la conexión interna con Sevilla para lo que puede servir una lanzadera para la interconexión de los trabajadores, con una vía alternativa para las mercancías, para que no tengamos que elegir, y otro la conexión con AVE con Portugal.

Las inversiones que se han hecho hasta ahora en las líneas férreas de Huelva han sido sólo de mantenimiento y adecuación a la legalidad vigente. Actualmente no hay ninguna partida en el presupuesto para la lanzadera.

- La Camara de Comercio también ha apostado por un aeropuerto que no acaba de despegar. ¿Lo veremos algún día?

- No salimos de nuestro asombro que un proyecto con un 100% de inversión privada encuentre obstáculos por parte de AENA y del Gobierno de España. En las próximas fechas va a haber un cambio de accionariado en el Consejo de Administración del Aeropuerto Cristóbal Colón con empresas muy relevantes a nivel nacional y esperamos que sea el impulso definitivo. Para mí no hay debate cuando un grupo de empresarios privados quiere poner su dinero para beneficio de la provincia.

- La Cámara de Comercio se ha implicado desde hace tiempo en el proyecto CEUS que sigue parado por un cable de alta tensión. ¿Tienen noticias de cuándo se va a poder arreglar?

- Otra desfachatez que nos ocurre en la provincia de Huelva. Tenemos una infraestructura totalmente terminada con una inversión de 35 millones de euros que no se puede utilizar porque Red Eléctrica Española no ha hecho sus deberes y hay un cable de alta tensión que cruza la pista. No tenemos fecha ni contestación de Red Eléctrica de cuándo se va a cambiar. Hay una administración que no está haciendo sus deberes y que no está mirando hacia Huelva. Tenemos una agenda cargada con empresas que quieren venir a Huelva para utilizar esas infraestructuras y no pueden. Desde el empresariado y la sociedad de Huelva hemos luchado durante quince años para no perder esta posibilidad y ahora tenemos un cable que no se ha cambiado. Alguien no está cumpliendo con Huelva.

- ¿Y el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación provincial están cumpliendo?

- Nosotros de la administración cercana sí tenemos apoyo. Estamos trabajando en proyectos de formación y pueden llegar proyectos importantes para Huelva, con el Ayuntamiento en la iniciativa del coworking La Nao y con la Diputación incluso en un proyecto de zona industrial provincial en el que también participa el Puerto de Huelva. Es muy importante la colaboración con las administraciones en una provincia como Huelva. Igual que la Administración del Estado nos tiene abandonados, y hasta nos sorprende que nombre la palabra Huelva como si fuéramos de otro país, la administración cercana si está a la altura y sí nos apoya.

- Esta semana se inauguraba coworking La Nao. ¿Cómo se va a beneficiar el comercio onubense de esta iniciativa?

- Éste es un coworking altamente digital. Creíamos que Huelva no se podía quedar atrás con todos los proyectos que vienen en un futuro. Tenemos un ejemplo de éxito en Málaga con el desarrollo del metaverso hacia las empresas. Nosotros entendíamos que no podíamos ser otro coworking más y nos hemos enfocado en la formación. Todas las empresas tecnológicas coinciden en la demanda de profesionales del sector, no hay docentes, no hay profesionales formados. La formación reglada no está todavía instaurada en este tipo de formación. La demanda es increíble, la contratación está asegurada.

- ¿Y el empresario onubense ha dado ya el paso al mundo digital?

- La empresa de Huelva se caracteriza por ser de un tamaño pequeño. En España el 98% de las empresas son pymes o micro pymes y ese porcentaje sube más en Huelva. El tamaño de las empresas influye mucho en el camino hacia la digitalización. Nosotros queremos ayudar a las empresas en este camino, no sólo le vamos a dar un soporte en un momento puntual desde lo más básico hasta soluciones avanzadas, queremos tener reuniones virtuales en cualquier punto del mundo, es una forma de que desaparezcan las fronteras, las distancias o los problemas de infraestructuras. Necesitábamos ofrecer esta herramienta al empresariado de Huelva.

- Realidad virtual, inteligencia artificial, metaverso… esto cambia la realidad de un emprendedor, pero también está cambiando la realidad de las ciudades, el escaparate de las empresas ya no necesita estar en una calle.

- Es un cambio real. Es absurdo enfrentarse a él, hay que verlo como una oportunidad, como otro cambio. La posibilidad de tener tu escaparate online es una forma de igualar las oportunidades de negocio. El escaparate es el mismo que puede tener Inditex o una tienda local. Hay unas reglas de juego distintas. Indiscutiblemente afecta a la visión que teníamos históricamente de los centros comerciales abiertos pero hay una parte presencial que nunca se va a perder, pero que se basa en la especialización. En Huelva nuestros comerciantes se caracterizan por esa personalización y trato humano que la red no le ofrece al cliente. En la red hay una parte de sensibilidad que se pierde.

- La Cámara de Comercio hace poco puso en marcha un proyecto para que desde Huelva se vendiera en Miami, ¿Cómo va esa iniciativa?

- Hemos creado el catálogo exportador de la provincia de Huelva, con todas las empresas que exportan o quieren exportar. El producto de Huelva es reconocido como una marca de calidad en todo el mundo. El problema es el tamaño de la empresa. Falta de recursos, desconocimiento o miedo cunando una pyme se plantea sacar sus productos fuera de su frontera, de su círculo de confort. No sabe la jurisprudencia ni las puertas que tiene que tocar y ahí es donde la Cámara de Comercio quiere posicionarse, acompañarlos y crearles agenda en el exterior. Ya hemos hablado con las oficinas comerciales de Miami y con las empresas del catálogo. Ya está teniendo sus frutos.

- ¿Qué resultados está teniendo el Club Cámara?

- Es un club privado de empresas de la provincia que queremos potenciar para potenciar a Huelva, queremos crear sinergias internamente, con foros de debate, atrayendo personas influyentes del sector económico o político, transmitiéndoles nuestras preocupaciones. Creemos que ayudamos a la provincia ayudando a las empresas a crecer.

- En la última edición del Club Cámara, el que se dedicó al sector financiero, se habló de la llegada de casi 5.000 profesionales nuevos a Huelva con poder adquisitivo y que esa situación que iba a cambiar la realidad de la ciudad y del mundo empresarial onubense.

- Ya venimos avisando desde hace años que Huelva se enfrenta a un horizonte totalmente nuevo, a un futuro cambiante con los nuevos sectores energéticos en los que por primer vez vamos a ser un actor principal. Va a traer inversión, que las empresas auxiliares se especialicen y más población para poder dar soporte a estas inversiones. Ya ocurrió en los años sesenta cuando Huelva pasó de ser de las últimas cinco rentas per cápita de España a estar entre las diez primeras. Estamos convencidos que tendrá un efecto directo en el PIB de la provincia y en la renta per cápita de los onubenses. Estamos convencidos de que va a ser una revolución, es lo más parecido a la reindustrialización de Huelva, es un reto muy importante en el que todas las administraciones tienen que estar a la altura.

- ¿Cómo ves este nuevo mandato que has renovado recientemente al frente de la Cámara de Comercio?

- Tenemos un horizonte muy positivo. La Cámara de Comercio quiere conectar a todos los inversiones que van a llegar a Huelva con las empresas onubenses. Hace cuatro años calificaba a Huelva como un diamante en bruto, ahora se puede decir que el diamante está pulido pero las administraciones siguen sin mirar a nuestra provincia cuando el sector privado ya ha apostado por Huelva. Tenemos las mayores inversiones industriales previstas en España. Nuestro potencial ya es una realidad pero no estamos interconectados ni interna ni externamente y nos está lastrando, mientras otras provincias se acercan, Huelva se aleja.

- ¿Y cómo son los jóvenes emprendedores que vienen y que ahora deciden quedarse en Huelva evitando la continua fuga de talento?

- Esta nueva generación que viene de jóvenes empresarios ilusiona. Antes era raro el que montaba una empresa, ahora cada vez hay más jóvenes emprendedores, con un porcentaje muy alto de formación en el mundo de la digitalización.

La Cámara de Comercio tiene una ventanilla única con asesoramiento, plan de negocio y creación de la empresa. Ahora con la Nao queremos tutorizar y crear sinergias entre los empresarios, ayudar en esa aventura porque más del 80% de las empresas desaparecen en los primeros cinco años. La mitad de nuestro año de trabajo es para pagar impuestos. Necesitamos que la burocracia se reduzca lo máximo posible. La digitalización ha llegado para todos.