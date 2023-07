Salud cierra uno de los restaurantes Bonilla de Huelva por "falta de higiene"

En un control oficial de inspección, la Consejería de Salud y Consumo ha decretado el cierre del Restaurante Cervecería Bonilla, ubicado en la Avenida Martín Alonso Pinzón de Huelva, por no cumplir con la normativa sanitaria en la cocina. Así lo ha confirmado Salud, después de hacer una inspección en el establecimiento y certificar irregularidades en un documento firmado por el propio Antonio Ortega Carpio, director gerente del Distrito Sanitario Huelva-Costa.

En el informe de la inspección recogen, de manera explícita, detalles sobre el estado en el que se encuentra la cocina del restaurante onubense. Se detalla que “la cocina no se encuentra en condiciones adecuadas de limpieza, higiene y mantenimiento”. Añade, además, que “la cocina está fuertemente infestada de insectos”, que “las prácticas de manipulación del personal y la higiene del proceso de manipulación son incorrectas, pudiendo contribuir a la aparición de una intoxicación alimentaria”. Concluye asegurando el documento que “la temperatura de dos de las cámaras son inadecuadas”.

La inspección se llevó a cabo a partir de la denuncia de una clienta por “una supuesta intoxicación alimentaria” en el establecimiento. Ha sido la propia denunciante quien ha dado a conocer el documento con los resultados de la inspección a través de sus redes sociales.

La mujer, además, afirma en su perfil de Facebook que su marido se intoxicó el pasado mes de marzo en el local de esta franquicia de la Gran Vía de Huelva. “Fue una intoxicación alimentaria por escombroidosis provocada por el atún en mal estado”, explica. Dice, además, que “así lo confirmaron las pruebas de alergia que se le realizaron a su marido el pasado 19 de abril”. Desde la Delegación de Salud en Huelva no pueden confirman el origen de la intoxicación pero sí aseguran a este diario, tal y como apunta el informe de inspección, que el restaurante no cumple actualmente con la normativa sanitaria.

Un portavoz de la empresa niega de manera firme y rotunda lo acontecido. Tal y como ha explicado a Huelva Información, “la denunciante tendrá que probar que su marido se intoxicó después de comer en nuestro restaurante, porque, al 90% estamos convencidos de que eso no pudo suceder”. Defiende que la cocina se encuentra en condiciones adecuadas de limpieza, higiene y mantenimiento. Además, asegura que “son una empresa familiar, humilde y trabajadora, que lleva prestando servicio en Huelva durante veinte años y nunca han tenido una incidencia de este tipo con ningún cliente”. Se muestran “tremendamente heridos” con todo lo ocurrido y la polémica que se ha levantado a causa, dicen “de las malas lenguas, porque no se ha probado nada”. Aseguran a este periódico que ya están tramitando con sus abogados la denuncia “a la persona que ha vertido estas informaciones, así como a quienes que han contribuido a alarmar a la población con algo que no es cierto”.