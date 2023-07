La Tahona cierra sus puertas tras 42 años de tradición en Huelva

¿Quién no ha comprado alguna vez en La Tahona en Huelva? Un negocio familiar que abrió al público en 1984 produciendo uno de los mejores panes de la ciudad y que cuya propietaria se ha visto obligado a cerrar tras cuatro décadas al servicio de la comunidad. Situada en la avenida Galaroza del polígono de San Sebastián, tenía una amplia variedad no solo de pan, sino de tartas y dulces de todo tipo.

Su dueña, cuyos padres abrieron el negocio que ella ha heredado, ha anunciado el cierre de la panadería con un cartel que se puede leer en su puerta. En él cuenta la situación límite a la que han llegado debido a la asfixia económica a la que está sometida el pequeño y mediano negocio debido a los altos costes de luz, gas y materia prima. El escrito recoge la inmensa tristeza de la dueña al tener que tomar esta decisión que orgullosa del sello de identidad que la panadería ha dejado en Huelva cuenta que "he sido muy feliz, he aprendido que no hay nada más gratificante que el cariño y la felicidad de los clientes y que, me ha llenado de satisfacción que valoraran durante tantos años los productos que hemos vendido".

Unos sentimientos que se traducen en compromiso con la vecindad y entrega por el trabajo al que se tiene que renunciar debido a la situación complicada por la que está pasando el negocio. "Lo que es realmente lamentable es que nos veamos obligados a cerrar pese a que vendamos tanto como siempre, debido a los altos costes de materias primas, la subida de impuestos, del gasoil, de seguros sociales y una interminable lista que está asfixiando a a tantas pequeñas y medianas empresas en España", denuncia la dueña de La Tahona.

Esta noticia también ha consternado a la vecindad que a través de Twitter, algunos de sus clientes asiduos han expresado su tristeza por la situación límite que ha derivado en el cierre del local. "Llevo toda la vida comprando el pan allí. Hasta ayer. Hoy me he encontrado con que quizá no lo haga nunca más", contaba a través de la red social un vecino del polígono de San Sebastián.

Un comercio de barrio que se ha visto obligado a acabar con uno de los negocios más emblemáticos de Huelva que ayer cerró sus puertas para quizás no abrirlas nunca más.