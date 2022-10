Abrir un negocio en Huelva en la pospandemia

El coronavirus ha marcado la vida de la sociedad para siempre. La prepandemia y las pospandemia son los nuevos conceptos para localizar en el tiempo cualquier hecho, suceso o evento entre la ciudadanía. Un viaje, un concierto, una feria, una quedada o incluso, un amor. La pandemia es un término que ha llegado para quedarse en las conversaciones, y para recordar, también, que lo que ocurrió fue una página negra en la historia reciente. Todavía hay signos de ese azote del virus a la vista de todos. Personas que ingresan en los hospitales, muertes a causa del bicho, mascarillas que se ven todavía por la calle, y persianas bajadas de negocios que no pudieron soportar el revés económico que arrancó con las restricciones.

El escenario, nuestro alrededor, ha cambiado. Un simple paseo por Huelva muestra esas sombras, que como todo en la vida, tornarán a colores vivos con el paso del tiempo. Ya hay luces nuevas que arrojan esa vitalidad que es seña de identidad de esta esquina del sur occidental. Nuevos emprendedores, que a pesar de todos los obstáculos que hay actualmente por el camino, miraron al futuro con una valentía admirable. La pospandemia y, ahora, la inflación afectan, de lleno, a empresarios y clientes. Y en este escenario es donde juegan todos.

Hay que aplaudir, de alguna manera, ese arrojo que mostró Mamen Garrido, que después de que el confinamiento la mandara al Erte -trabajaba en una peluquería- y más tarde al paro -hasta quedarse sin él-, tiró para adelante para montar un negocio que hoy ya es una realidad. "Tuve miedo, me tiré a la piscina, pero pensé: si no lo intento, no lo sé", explicó a este periódico esta trabajadora que ha tenido que hacerse autónoma y cambiar su vida por completo para hacerse un hueco, de nuevo, en el mercado laboral. Todo este salto al vacío, y con la inversión que va detrás, "te da pánico, pero algo hay que hacer. Para mí es muy importante estar cotizando". De la mano de Mamen Garrido nació I Love Dog Wash, una idea que surgió en septiembre de 2021 y que abrió a principios del pasado mayo en la calle Niebla. Se trata de un centro que "siempre he pensado que se necesitaba en Huelva". Un centro en el que puedes "duchar, desde un euro, a tu mascota de manera cómoda, fácil y económica. Utilizamos productos de primera calidad creados exclusivamente para el cuidado de la mascota. El servicio de autolavado self-servicies ya tiene incluido el champú, tratamiento antiparasitario, aclarado, y el secado. También hay una zona de cepillado/secado. Lo interesante de todo esto, lo que le da el valor añadido es que se puede hacer uso de estos servicios sin necesidad de pedir cita previa". El horario es de 09:00 a 23:00 "ininterrumpidamente, y está adaptado a todos los bolsillos y al tiempo".

El color que dan a la ciudad las decisiones de estos emprendedores se ve en muchos rincones. Hasta en el mismo corazón de la capital. En un negocio, Souvenirs Huelva, que es una de las atenciones de los turistas, que se llevan los recuerdos de su visita a Huelva; e incluso de los propios onubenses. Al frente del establecimiento está Sonia Márquez, quien era ama de casa hasta entonces. "Dejé mi trabajo hace 16 años con mi primer hijo. Pero llega un momento en el que los niños crecen y no me necesitan tanto, y mi marido trabajando". Entonces, "la casa se me cae en lo alto". El cambio de chip ocurrió un mediodía de junio del 2021, cuando vio el cartel de se alquila. Sonia y su marido regresaron a casa con el run run en la cabeza. Y por esas fechas se sumó que "me detectaron una enfermedad". Souvenirs Huelva abrió en octubre y "me ha dado la vida". Sonia confiesa que todo este camino ha sido una "montaña rusa de vértigo", porque no tenía ni idea de montar una negocio, de proveedores, de nada. Y ahora, afortunadamente, Sonia asegura que el negocio "va muy bien" y no solo por la respuesta que ha tenido el turismo "sino Huelva". La tienda tiene recuerdos personalizados de monumentos y referencias a la provincia. Colón, las carabelas, la Casa Colón, El Monumento a Colón, la Catedral, el Rocío, e inciensos y figuritas cofrades. "Siempre estoy dándole vueltas a la cabeza".

También está el caso de Jesús Martín, que se embarcó en poner un punto de venta de la franquicia Ecomobility, con algo de "miedo" siendo un sector que nunca había tocado. Ahora, tiene su negocio en Ginés Martín, que consiste en la venta de motos 100% eléctricas y por el que ya ha logrado el Premio al Nuevo Comercio de la FOE. Un distintivo que le ha abierto más puertas que se suma a las características de las motos con las que trabaja: "ocho años de garantía en batería y autonomía de hasta 200 kilómetros". Ya hay ayuntamientos y empresas que saben de los beneficios de estos vehículos.