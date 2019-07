Las fake news (noticias falsas) sobre la violencia machista campan a sus anchas por la Red de redes. Una de las más sangrantes es la que se refiere a las denuncias falsas. El mito se desmonta rápidamente, a poco que se analicen los datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado o por jueces expertos en la materia, como Ricardo Ruiz, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Huelva.

Sus cuentas están claras. “De los seis años que llevo en este juzgado habré visto dos denuncias falsas, y anualmente paso unas mil diligencias”. Es decir, que esto se traduce en que ya han pasado por las instalaciones del órgano judicial onubense “6.000 mujeres” desde 2013. El resultado es que significan solo el 0,03%. “Esto es como una ola que se va y vuelve cuando hay datos objetivos, y yo hablo con datos”.

Ruiz explica que “la denuncia falsa es aquella que se produce a sabiendas de la falsedad, pero que no se llegue a la condena no significa que una denuncia sea falsa”. La absolución o el sobreseimiento de los asuntos suele tener su base en la falta de pruebas suficientes o porque la víctima se acoge a su derecho a no declarar contra el maltratador y no existe otro testigo del ilícito.

Ricardo Ruiz "Claro que debe haber mujeres maltratadoras, pero no es violencia de género, es una infracción penal y también se puede denunciar"

En el primer trimestre de este 2019 han sido enjuiciados 83 hombres en la provincia, un 35% menos que un año atrás. Hubo 67 conformidades con los hechos, 53 condenados españoles (-33,7%) y 21 extranjeros (+90,9%). La cifra de absueltos nacionales también se ha desplomado, pasando de los 33 del año pasado a los cuatro de este (-87,9%), mientras que los extranjeros han sido cinco, uno más. En total, el 89,2% de los hombres juzgados entre enero y marzo han sido condenados.

En la estadística del Consejo General del Poder Judicial también constan las mujeres enjuiciadas. El año pasado fueron 15, 11 condenadas (seis españolas y cinco extranjeras) y cuatro absueltas. El magistrado remarca que estas mujeres condenadas lo son “porque se ha producido una agresión mutua” en un contexto de violencia de género. Este año no hay ni una “porque a ninguna mujer se le ha imputado este hecho”.

Por último, Ruiz señala que “claro que debe haber mujeres maltratadoras, pero no es violencia de género, es una infracción penal y también se puede denunciar en los tribunales”.