Renfe espera explicaciones de Adif tras dejar a 30 viajeros de Huelva tirados en Sevilla

Además, exponen que “son ya demasiadas causas ajenas a la voluntad de Renfe de las que somos víctimas y no estamos dispuestos a acallar la ineptitud de una compañía que se está convirtiendo en el peor enemigo para nuestro progreso y que jamás hubiéramos pensado tener”. “Por ello –continúa la carta– esta plataforma no cesará, como es el caso, de hacerle llegar nuestro enfado y malestar por cada hecho de este tipo, a los que desgraciadamente nos tienen ya mal acostumbrados”.

No ha sido el mejor verano para el tren en Huelva

Aún con las malas condiciones habituales en el servicio ferroviario de Adif y Renfe en la provincia de Huelva, no está siendo el mejor de los veranos posibles para ambas entidades. El pasado mes de julio, en plena temporada turística, unas obras de mejora en la línea en la línea con Sevilla, obligó a cancelar de manera total el servicio que se presta entre ambas ciudades. Entre los días 8 y 11 de julio, durante todo un fin de semana, no circuló ningún convoy por esa línea y no se restableció hasta mediodía del lunes siguiente. Por entonces se afirmó, tanto por parte de Adif como de la Subdelegación del Gobierno en Huelva que las obras se llevaron a cabo en una época en la que no estuvieran afectadas por la lluvia y que eran más que necesarias para garantizar la seguridad en los trayectos.