Renfe deja tirados en el andén de Santa Justa a 30 viajeros que viajaban a Huelva

La atención a los pasajeros que utilizan el servicio de la línea de trenes que une Huelva con Sevilla ha añadido un capítulo más a la falta de consideración a los mismos con un episodio que se ha repetido al menos en dos ocasiones en la última semana. El convoy que tenía que haber salido a las 12:05 de la estación hispalense partió del andén sin una treintena de pasajeros que tenían prevista su llegada a Huelva a las 13:20 y que a esa hora todavía no habían podido salir de Sevilla. La responsable de Renfe dio la salida al tren sin recoger a ni uno solo de los pasajeros que esperaba embarcarse en el mismo.

Según ha podido conocer Huelva Información, Rocío Pereira, una de las pasajeras que pretendían llegar a la estación de Huelva, "el tren tenía prevista su salida a las 12:05 desde Sevilla. A esa hora, en las pantallas todavía no se había anunciado la vía por la que debía salir, por lo que nos dirigimos al mostrador de Renfe para preguntar por la demora. Allí nos dijeron que el Intercity veía de Madrid y que cuando llegara, se anunciaría por las pantallas correspondientes, pero que al parecer llegaba con retraso".

A las 12:07, siempre según los testimonios de los viajeros, "nos comunicaron que definitivamente había llegado a Sevilla". Rocío Pereira ha señalado que "de inmediato nos dirigimos a la escalera mecánica que baja hasta el andén para tomar el tren después de pasar por el control de seguridad. Yo iba la primera y en ese momento, alguien del personal de Renfe, me adelanta y se mete en la garita destinada a la seguridad. Cuando iba a pasar ese control, nos dimos cuenta que el tren ya había abandonado la estación y todos los pasajeros que estábamos en el andén dispuestos a embarcarnos, no pudimos hacerlo".

De inmediato se movilizaron todos los pasajeros, entre ellos varias familias con menores de edad, hacia los lugares de información de Renfe para reclamar una alternativa a su frustrado viaje. "En un primer momento, nos dijeron que iban a buscar un servicio de autobús para desplazarnos hasta Huelva, pero no podían encontrar un conductor libre para poder hacerlo, por lo que nos ofrecieron un servicio de taxis para cada cuatro personas, con nuestro correspondiente equipaje en el que trasladarnos hasta Huelva".

Desde el servicio de taxis que hicieron el trayecto, confirmaron que "no es la primera vez que nos pasa esto con la línea entre Sevilla y Huelva, ya que esta misma semana pasó exactamente lo mismo, en concreto el miércoles".

Otro de los pasajeros, Fran Tormo, junto con su mujer y dos hijos menores de edad, quiso mostrar su "indignación por el trato recibido. No me había pasado nunca algo semejante. He tenido retrasos importantes de más de hora y media y cuando hemos ido a reclamar la devolución del billete, oficialmente constar como una demora de 58 o 59 minutos para no abonar el importe íntegro, pero esto nunca". A su juicio "creo que el tren iba con bastante retraso y Renfe ha preferido pagar el billete y el desplazamiento de los 30 viajeros que íbamos hasta Huelva, que tener que hacer frente al pago del tren entero lleno de viajeros procedentes de Madrid, pero esto ha sido una verdadera estafa. Tenemos que ir en un taxi, cargados de maletas y con dos niños pequeños".

Después del revuelo, al menos una veintena de pasajeros pusieron en las oficinas de Renfe en Santa Justa la correspondiente reclamación. En una de ellas, consultada por Huelva Información, se argumenta como motivo de la misma el "trato indignante recibido en la estación por la no indicación de la vía del tren Intercity" y se recordaba como "se nos indicó pasadas las 12:07 después de haber demandado en repetidas ocasiones información de la vía, que no nos preocupáramos porque el tren va con retraso y se detendrá brevemente, así que esperen". Esta respuesta fue recibida "hasta en tres ocasiones" hasta llegar a las 12:10 cuando "nos vamos corriendo hacia el tren que acababa de llegar desde Madrid en la vía que nos habían indicado y a la altura del control de seguridad, el tren sale sin los pasajeros que estábamos esperando".

La pasajera señala en su reclamación que "son las 12:48 y aún no sabemos la hora a la que vamos a salir, ni el medio para hacerlo", por lo que denuncia el "trato y la falta de información" para terminar asegurando que "los ciudadanos de Huelva pagan sus impuestos y se merecen un servicio de tren digno".