Reconocen a nivel mundial un estudio de cáncer de pulmón coordinado por el Hospital Juan Ramón Jiménez

El servicio de Neumología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez logra un reconocimiento a nivel mundial por un estudio multicéntrico sobre cáncer de pulmón. El mismo ha sido distinguido en el prestigioso Congreso Americano del Tórax (ATS) celebrado recientemente en Washington (EEUU), una de las citas más importantes a nivel mundial en este ámbito.

El doctor Antonio Pereira, neumólogo y jefe de Estudios del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez es el investigador principal y coordinador de este trabajo, que ha sido presentado como comunicación oral en la sesión de Biomarcadores del Cáncer de Pulmón por el doctor Luis Seijo, jefe del servicio de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra. “Nos ha llamado la atención el gran interés suscitado por el estudio, tanto en la repleta sala del congreso como después de la presentación”, han indicado los doctores Pereira y Seijo, “hemos recibido ofertas de colaboración de varias prestigiosas universidades americanas”, han destacado.

Con el acrónimo de estudio Promoter (PRedictive value Of MetabOlomics after Treatment to Evaluate Response in lung cancer), muestra el valor de determinados biomarcadores metabolómicos en identificar la eficacia de la cirugía del cáncer de pulmón. Así mismo, como comentan los autores, “destaca su potencial utilidad en detectar precozmente posibles recaídas en el seguimiento de los pacientes con cáncer de pulmón operados”.

En el origen de la historia natural de un cáncer de pulmón, las células sufren alteraciones (crecimiento incontrolado, modificación de la capacidad de formación de vasos sanguíneos…), para lo cual requieren mucha energía. Para obtenerla, se alteran las vías metabólicas habituales y secundariamente, se producen metabolitos (elementos) que se podrían detectar en determinados fluidos orgánicos como la sangre, mediante técnicas avanzadas de química analítica que podrían identificar precozmente un cáncer de pulmón en estado incipiente.

Estos metabolitos serían biomarcadores precoces de cáncer de pulmón que podrían identificar, mediante una extracción de sangre, este tumor hasta al menos cuatro años antes de sus manifestaciones clínicas. Algunos de estos metabolitos ya se han identificado por este equipo de facultativos y están en un proceso de validación científica en diversos proyectos de investigación vigentes, uno de los cuales, es el presentado en Washington.

En palabras del doctor Pereira “el cáncer de pulmón sigue siendo el de mayor mortalidad, a pesar de los grandes avances en los tratamientos con la medina personalizada”. Existe evidencia científica de que cuando un cáncer de pulmón se diagnostica en estadios precoces, la supervivencia a los cinco años puede superar el 60%, fundamentalmente por la posibilidad de cirugía, mientras que si se diagnostica en fases avanzadas la supervivencia a los cinco años desciende drásticamente.

Con esta realidad, el doctor Pereira coordina un equipo multicéntrico y multidisciplinar consolidado que, desde hace más de una década, trabaja para poder disminuir dicha mortalidad. La iniciativa comenzó en colaboración con el departamento de Química Analítica de la Universidad de Huelva, dirigido por los catedráticos José Luis Gómez Ariza y Tamara García Barrera. A ella se han ido sumado investigadores de hospitales de reconocido prestigio como la Fundación Jiménez Díaz, la Clínica Universidad de Navarra y el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Con más de 10 proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Sanidad, por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y por la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur (Neumosur), y múltiples publicaciones científicas en revistas de alto impacto, este equipo persiste en aportar soluciones en la búsqueda de biomarcadores precoces del cáncer de pulmón y, secundariamente, intentar mejorar su mortalidad.