Los nuevos sanitarios piden paso en Huelva

Miriam, Alejandra, Elena, Debbie, Lina y Claudia son el futuro de la sanidad onubense. Son seis de los 97 residentes que conforman la nueva promoción de los centros sanitarios de la provincia de Huelva, la más numerosa de la historia. Denotan ilusión y entusiasmo, y no es para menos. Pasan a la acción después de más de seis años soñando con ofrecer a los pacientes la mejor calidad asistencial posible. Ahora les toca a ellos.

Miriam Gordillo (Bormujos) es la primera residente de esta promoción en escoger Huelva. Cardiología es su especialidad, una de las más cotizadas entre los residentes. Tanto es así, que fue la cuarta en cubrir todas sus plazas a nivel nacional.

Para Miriam no había otra opción posible. "Sabía que era mi especialidad porque me encanta. Es muy fisiológica y te permite conocer profundamente el proceso de la enfermedad". "Lo comprendes todo", resume, al tiempo que recuerda su ruta por varios hospitales andaluces, la cual concluiría en Huelva. "El hospital Juan Ramón Jiménez fue amor a primera vista para mí", reconoce. De hecho, prosigue, "hasta en el hospital de Jerez me hablaron de lo potente que era el servicio de Cardiología en Huelva".

La residente, que es la primera sanitaria de su familia, se muestra muy feliz de integrar un servicio que está a la vanguardia. "Sé que voy a aprender mucho por todas las novedades que reúne", afirma.

Alejandra Cruz va a cumplir el sueño de su abuela. "Siempre quiso ser enfermera y me inculcó desde pequeña el amor por una profesión en la que puedo estar en contacto con las personas y ayudarles", cuenta a este diario. Alejandra (Benamejí, Córdoba) ha iniciado su residencia en el centro de salud de Adoratrices en Huelva capital, donde ya ha podido tener el primer contacto con sus pacientes y donde "espero formarme de la mano de los muchos profesionales que conoceré".

La joven enfermera rotó, durante sus prácticas en la Universidad de Málaga, por Atención Primaria y Urgencias. Se enamoró perdidamente de la profesión y se decidió por la especialidad comunitaria. Escogió Huelva para comenzar su trayectoria profesional porque quería "una ciudad de costa" y las buenas opiniones de residentes de mayor edad le empujaron a pedir como destino la capital onubense.

Forma parte además de la Asociación AEIR, un grupo de enfermeras que han decidido unirse para mejorar la situación de las residentes y las especialistas. "Demandamos más plazas EIR, mejores condiciones profesionales y formativas, y la creación de bolsas específicas de trabajo", exige el colectivo.

También ha iniciado la residencia para formarse como especialista en atención primaria Debbie Ivana Santana, natural de República Dominicana. Llega a Huelva atraída por "el clima, la cercanía de la gente y las múltiples posibilidades de aprender y crecer". Asegura que visitó la ciudad con una compañera previamente y le encantó.

Su especialidad es la de Medicina de Familia y la desempeña en el centro de salud de Cartaya y en el hospital Infanta Elena. "Me decanté por Familia porque es una especialidad muy completa, dado que ves al paciente de manera global", toda vez que expone que "es mucho más fácil si lo que quieres es empatizar con el paciente". Entiende así la figura del médico como "tu apoyo, tu amigo, tu primer contacto", de ahí que se decantase por una especialidad con la que es capaz de "resolver muchos casos sin necesidad de acudir al especialista". La misma también le permite dedicarse a Paliativos o Urgencias, otros ámbitos por los que también se muestra fascinada.

Desde Cali (Colombia) llega a la sanidad onubense Lina Zapata Vázquez, quien inicia Medicina Interna también en el hospital Infanta Elena. Para ella su especialidad reúne a la "medicina integradora, aquella que nos permite ver al paciente de manera íntegra, desde todas las perspectivas sociales o clínicas".

Lina es la primera médico de su familia, si bien su hermana es enfermera en Colombia. Subraya que los sistemas sanitarios son "similares" entre España y Colombina, aunque "varían un poco en la parte de la salud pública". "Todos -prosigue- tenemos derecho a la salud pública, pero las personas de más ingresos hacen cotizaciones a su salud y son esos agentes reguladores los que les dan la salud a ellos", mientras que "las de menos ingresos tienen su acceso a la pública".

Eligió hacer el MIR en España porque en Colombia "es más complicado obtener la especialidad por la disponibilidad de cupos" y se decidió por Huelva por "ser un buen sitio para vivir, con unas personas acogedoras y con la playa muy cerca".

Claudia Muñoz (Jerez) es compañera suya en el Infanta Elena, concretamente en Radiodiagnóstico. Esta especialidad era indiscutible para ella, "la quería hacer sí o sí y quería quedarme en Andalucía a toda cuesta", sostiene.

Comparte con Lina el tener a una enfermera en casa, su madre, y asegura que lo que más le seduce de Radiodiagnóstico es que es una especialidad "que no se estudia mucho en la carrera, pero que es muy transversal y brinda mucha cultura médica".

Destaca además sentirse muy feliz por estar en el hospital Infanta Elena, en tanto que, al ser un centro pequeño y tener menos residentes que otros, "la formación está centrada en ti porque eres el residente, no uno de los residentes".

Al hospital Juan Ramón Jiménez llega desde Madrid Elena Paradela, que comienza su residencia como farmacéutica. Quería dejar atrás la capital e iniciar una experiencia laboral "fuera de mi zona de confort". Finalmente, Huelva es su destino, "un lugar que me han descrito con notas muy positivas", valora.

Tiene grandes expectativas en lo que a su aprendizaje se refiere. "Al estar en hospital donde el servicio no es tan grande, los tutores se centran más en ti y, además, el contacto con los médicos es más cercano. El trato es más familiar", resume.

Ya ha bebido de los consejos que ha recibido de uno de los residentes de Farmacia Hospitalaria, quien le ha animado a "exprimir la residencia al máximo, a ir a los congresos y a aprender todo los posible también desde el punto de vista clínico", de la mano de los facultativos.