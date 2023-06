Ignacio, Gloria y Victoria: Los tres residentes más destacados en los hospitales de Huelva

La excelencia define las residencias en los hospitales de Huelva de Ignacio, Gloria y Victoria. El esfuerzo formativo, la capacidad investigadora y la aportación en transferencia de conocimiento al sistema sanitario público andaluz les acreditan como los tres mejores residentes de la provincia de Huelva en 2023.

Ignacio García (Almería) recibió hace unos días el Premio Fabis al Mejor Residente, un galardón que esta fundación para el fomento de la investigación sanitaria en la provincia onubense concede anualmente con la finalidad de estimular y ensalzar la labor de los residentes, y al que optan aquellos profesionales que finalizan su periodo de residencia. El farmacéutico aparece como autor en cinco libros de edición nacional, ha participado en la publicación de un artículo científico, figura como investigador colaborador en dos proyectos de convocatoria nacional competitiva, ha recibido una beca del Centro Andaluz de Farmacovigilancia y logró además un premio Mejor caso clínico de Nutrición.

Reconoce a este diario que no se esperaba conseguir el premio, "pues somos muchísimos compañeros residentes", si bien asegura que "he trabajado muchísimo, sobre todo, en mi tiempo libre, que lo decidí invertir en muchas ocasiones en mi formación y aprendizaje".

Llegó hace cuatro años a Huelva sin haber tenido un contacto previo con la ciudad, "a la aventura", recuerda, al tiempo que asegura "haber aprendido muchísimo". Su currículum, prosigue, "no tiene nada que ver respecto al de hace cuatro años", pues su 'mochila' ya carga numerosos proyectos, cursos o ponencias. Tal es la felicidad con la que finalizó su residencia que así se lo ha transmitido a nuevas generaciones de farmacéuticos hospitalarios, a los que "les hablo del magnífico ambiente de trabajo en el hospital Juan Ramón Jiménez, así de como la calidad de todos los servicios". "Yo he estado como en casa", concluye.

La buena experiencia que ha tenido en el centro hospitalario onubense le anima a quedarse, "pero me es imposible". Las bolsas de contrataciones en Andalucía "no me ofrecen mucha posibilidad de quedarme aquí, por lo que me tendré que obligar a irme fuera de la comunidad".

Es el primer farmacéutico y de su familia y quiso hacer la especialidad hospitalaria porque, a diferencia de otras como análisis clínicos o microbiología, "es exclusiva para farmacéuticos".

En reconocimiento a la calidad curricular de los candidatos, se otorgaron también dos accésits, uno a María Gloria Rojano, residente de Medicina Interna en el Hospital Infanta Elena, y otro a Victoria García, que realizó la residencia en Oncología también en el Hospital Juan Ramón Jiménez.

Gloria Rojano (Cádiz), que ha participado en la publicación de dos artículos científicos, uno de ellos con muy alto factor de impacto, se quedó en la provincia de Huelva tras finalizar su residencia. Trabaja ahora en el Hospital de Riotinto en Medicina Interna, especialidad que tilda de "muy completa".

Para la especialista la residencia fue su "etapa de mayor crecimiento personal y profesional, pues es donde me he descubierto a mí misma". La consecución de uno de los accésits viene dada por "una experiencia muy intensa, de mucho esfuerzo y de trabajo en mi tiempo libre". De hecho, añade, "todo lo que engloba mi currículum viene, precisamente, de mi tiempo libre, de quitarme de otras cosas. Son horas que nadie ve, pero que contribuyen a engrosar tus capacidades".

Para Gloria fue un acierto su residencia en el hospital Infanta Elena, en tanto que "los hospitales pequeños son más familiares y te permiten aprender más y una mayor autonomía". Coge así el testigo de su padre, que fue médico, y de su madre, enfermera. Desde la adolescencia vio en la Medicina "un reto personal en el que desarrollarme, además de una vocación", pues ya sentía pasión por la Medicina, así como por la serie House, que también le impulsó, reconoce.

Victoria García, residente de Oncología en el Hospital Juan Ramón Jiménez, obtuvo el segundo accésit al haber destacado por participar en hasta 13 capítulos de un libro de edición nacional, así como en la publicación de dos artículos científicos.

Desde Martos (Jaén) llegó Victoria a la capital onubense. Tenía claro que quería dedicarse a la Oncología y que, a ser posible, lo haría en un hospital andaluz. Su destino fue Huelva, donde permanece trabajando, después de una residencia que le ha brindado "una muy grata experiencia". Pone de manifiesto el alto volumen de conocimientos adquirido, pero también "el enorme equipo de Oncología que hay en Huelva, donde además de haber muy buenas personas, hay unos grandes profesionales que te enriquecen mucho".

Oncología es una especialidad que para Victoria García implica "sacrificio y trabajo para desvivirnos por nuestros pacientes. Es una lucha constante en la que vamos de la mano con ellos", afirma. Siente una pasión incontenida por ella, pues "nos permite dar la mejor calidad asistencial posible, así como un acompañamiento íntegro a los paciente, a quienes escuchamos y ayudamos".