Psicología y salud: Hábitos que hacen que las parejas funcionen y que hábitos no

El estar siempre felices en pareja, no es una constante. Es decir, las parejas, los matrimonios tienen subidas y bajadas, crisis de crecimiento. Se ha demostrado, según un estudio realizado en la Universidad de Duke, que las parejas estables tienen un 50 % menos de morir de manera prematura, ya que una pareja que se lleve bien tiene consecuencias positivas en nuestra salud, salud mental y física.

Lo importante es aprender a ser feliz en pareja y vuelvo a repetir esa felicidad no es constante, no es de todos los días. Las parejas felices también se enfadan, aunque de una manera asertiva y manejando los conflictos desde la tranquilidad.

Hay una serie de hábitos que hacen que las parejas se lleven mejor, y que de hecho hay unos patrones comunes que van a permitir relacionarse de una manera más satisfactoria y que la pasión no decaiga.

Estos factores son: Mantienen vivos los detalles, normalmente las parejas cuando comienzan hay muchos detalles en regalos, en frases, en escribir mensajes de cariño por whatsApps, en dar un beso al llegar a casa, en decir más veces te quiero, etc. Pero conforme la pareja pasa los ocho-diez primeros meses, es decir el enamoramiento inicial, es a partir de ahora cuando estas conductas se convierten en hábitos muy saludables y que va a pronosticar que la pareja se lleve bien. Detalles como acordarse de la fecha del cumpleaños, de un aniversario, de comprarle algún detalle que hayas visto que te haya gustado y te haya recordado a tu pareja, el invitarlo a tomar algo, el proponer alguna actividad en común, etc... todas estas cosas alimentan la motivación en la pareja.

Siguen manteniendo intereses comunes, es verdad que con la edad uno va cambiando sus intereses, pero el hecho de que ese cambio se produzca en los dos a la vez va hacer que no se conviertan en dos extraños o compañeros de piso.

Esto de compañeros de piso, cada vez está dando más, porque la pareja no se cuida se desatiende y la pasión disminuye. Pueden llevarse muy bien a la hora de convivir, pero lo que es la pasión desaparece. Por eso, el cultivar los intereses que vayan acorde a los dos y buscar tiempo para los dos es otro patrón importante para que las parejas funcionen.

El tercer hábito es que las parejas se centran y hablen de los aspectos que le gustan de su pareja, no estar todo el día criticando lo que no te gusta del otro, es normal que haya cosas que no nos gusten de nuestra pareja, pero depende donde concentremos nuestra atención hacia ella si va a ser lo negativo o va a ser lo positivo. Las parejas que funciona son las que tienden a promocionar y a fomentar todo lo bueno de su pareja. Eso no quita que uno exprese lo que no le guste lo que ha pasado, pero de una manera constructiva.

Qué hábitos o conductas no suelen hacer las parejas que sean felices: Culpar al otro, cuando hay un problema que repercute en los dos normalmente los dos son responsables de la situación y cuando una de las partes no quiera asumir su parte de responsabilidad culpa al otro.

Hacen de un grano de arena, una montaña. Muchas veces surgen situaciones y esas parejas que no se llevan bien aprovechan esta situación para hacer un drama o montar un pollo y suelen estar discutiendo por cualquier tontería.

El tercer hábito que nos perjudica para conseguir que seamos felices en nuestra pareja es cuando falla la confianza y empieza a sentir celos donde no lo hay y a controlar a la pareja: donde vas con quién vas e etc. sin haber motivos ninguno.

Qué hábitos podemos hacer para mejorar nuestra relación en pareja: Que haya un compromiso con la pareja, es decir, quiero estar contigo y para eso voy a invertir emocionalmente, dedico tiempo contigo, aunque haga cosas sola o solo, pero hay que comprometerse con la pareja y eso se nota en el entusiasmo al hacer o proponer actividades para hacer juntos. Respetando los tiempos de cada uno al hacer lo que la otra persona quiere hacer solo.

Hablar sobre los problemas y no dejarlos para luego si hay una situación que no sea molestado no acumularla no dejarla ahí aparcada porque luego va a salir y va a salir con más fuerza y de una manera desproporcionada. La actividad para esto la pareja funciona muchísimo., ya que hablar con tu pareja de una manera desde la escucha, una actitud de querer arreglar sin interpretaciones ni presuposición pensando mal, sin haber hablado todavía y haber dejado a la pareja que se exprese. Y él no hablar las cosas no hace qué desaparezcan todo lo contrario se van guardando en el saco que luego van a reventar.

Otro hábito es pasar tiempo de calidad, es verdad que si tienes hijos, que los niños te quitan tiempo, tienes que ese tiempo compartirlo, pero a la hora de irse a la cama, los hijos por ejemplo es un buen momento para dedicaros en pareja ver una serie, tomar algo hablar de temas que os apetezca que estén pendientes, etc.

Tener en cuenta a tu pareja, es decir, su opinión, darle un sitio tomar las decisiones en común, sobre todo unas decisiones que involucren a la pareja, puedan ser cosas de hijos, económicas … respetando y escuchando al otro siempre.

Y ser tolerante, ser tolerantes es muy importante para realmente plantearte que todas las guerras no son importantes, si algo te enfada, selecciona si realmente es tan importante y tanto te afecta, porque hay veces que entramos en todas las guerras, cuando muchas se podían haber quedado en tregua.

Todas las parejas pasamos por situaciones de más tensión, en las cuales ahí es donde se tiene que ver el amor que se tiene y es importante no abandonar el barco a la primera de cambio. No precipitarse en la ruptura. Si necesitas buscar ayuda buscar la antes de tomar la decisión de separarte.