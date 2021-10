Presencia onubense en Fruit Attraction

Onubafruit

Onubafruit siempre tiene el mismo objetivo: dar renta a los agricultores. Así lo expresó a este periódico el gerente Francisco Sánchez. “Llevamos 20 años haciendo lo mismo”. En Fruit Attraction la actividad está clara: La consolidación de clientes y de mercados. En el marco de las reivindicaciones, el gerente de Onubafruit, recordó que son las mismas. “El agua es muy importante, hay que solucionarlo ya. Sin agua el agricultor no produce”. Por otro lado, señaló que “nos tenemos que concienciar todos para cultivar más sostenible”. Y por último, apuntó la mano de obra, que este año “va a estar complicadísima” ya que cada vez más “los países en origen necesitan más mano de obra propia para ellos”. “Es una realidad que mano de obra no hay, y no creo que sea una cuestión de precio”. Sobre el escenario de la pandemia señaló que “afortunadamente, los productos básicos como los nuestros se han vendido”, mercado ha habido aunque “no fácil”.

Plus Berries

El camino de la ecología y el residuo 0 es por el que apuesta y camina el grupo Plus Berries. En definitiva el trabajo por la sostenibilidad, que no es el futuro sino el presente. “Llevamos tres años en esta línea”, aseguró a Huelva Infomación la responsable del marketing del grupo Plus Berries, Victoria Martín. Crecer en ese camino porque además “el consumidor lo va a exigir”. Una de las satisfacciones del grupo es la vuelta a la presencialidad de la feria ya que “podemos ver a todos nuestros clientes y conocer a nuevos aliados”. Y es que este sector es “muy cercano, que va todo por relaciones y no solo hablar por teléfono”, ya que “también es muy importante sentarse”. Entre las novedades de Plus Berries para este Fruit Attraction están los cítricos bio, clementinas y naranjas de Huelva. Además, en Badajoz han introducido el higo seco, que el consumidor lo puede ver “en los supermercados El Jamón”. También traen nuevas variedades de frambuesa.