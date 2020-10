La Policía abre en Huelva más medio centenar de actas por incumplir normas de seguridad

El relajamiento de las costumbres sociales acentuado por el largo puente del Doce de Octubre y la falta de seguimiento de las elementales normas de seguridad, han llevado a las dotaciones policiales a levantar más de medio centenar de actas por el incumplimiento de las mismas, según ha podido saber Huelva Información. Todo ello en una jornada que, debido a los días festivos, han hecho que se desplomaran las cifras de nuevos contagios hasta un total de 19 (frente a las 63 y 64 de los dos días anteriores), aunque lo que preocupa de manera especial es la presión hospitalaria que no deja de aumentar y ya son 42 los onubenses ingresados en los hospitales de la provincia, 4 de ellos en la UCI.

Lo que más preocupa, no obstante, es el relajamiento en las normas elementales de cuidado para no propagar el virus. A lo largo del fin de semana, al menos una treintena de agentes policiales han patrullado las calles de la capital onubense –la localidad donde más contagios se registran– para velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, tanto individuales, como en los locales hosteleros.

Según ha podido conocer Huelva Información, a lo largo de estos días los agentes han detectado resistencia al cumplimiento del horario de cierre de algunos locales especialmente en zonas como Pablo Rada, Pescadería y en menor medida en la zona de La Merced, con algunos bares que dilataron la hora de servir la última consumición más allá de la medianoche, por lo que se pasaron para recordarles que la medida de cerrar a la una de la madrugada sigue en vigor.

También se han levantado actas por no hacer cumplir la obligación de no permitir fumar si no se guardan las medidas de seguridad. De la misma manera se controló la aglomeración de personas que en algunos lugares no llegaban al metro y medio de distancia como exige la normativa, así como de permitir a más personas sentadas en una misma mesa; en algunos casos, se llegaron a contar hasta ocho personas en una mesa de cuatro plazas. Por si esto fuera poco, también se levantaron actas a algunos locales de copas que estaban abiertos incumpliendo la normativa, incluso en alguno de ellos con multitud de personas en su interior.

Esas actas se enviarán para que se proceda a las sanciones correspondientes, al igual que las levantadas por los botellones, aunque en este caso no se detectó un número especialmente elevado de los mismos, si se tiene en cuenta que se enlazaron tres días festivos. Queda pendiente ahora saber si esas conductas tendrán una sanción administrativa tal y como se sostiene en la normativa que regula las medidas que pretenden frenar la expansión del coronavirus que, en Huelva a pesar de que sigue como la provincia menos afectada, no han parado de aumentar desde que concluyera el confinamiento. De todas formas, las mismas fuentes consultadas por Huelva Información hablan de la enorme laxitud con la que se encaran este tipo de comportamientos en las últimas semanas.

Todo ello en un día en el que, como era esperar y a pesar de que durante las dos últimas jornadas se contabilizaron en Huelva cifras récord de nuevos contagiados por Covid-19, los nuevos casos recogidos por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, registran una reducción considerable, al pasar de los 63 de ayer o los 64 del sábado a apenas 19 en las últimas horas. El retraso en la comunicación de las cifras en los días festivos, hace temer que en las próximas jornadas se acumulen los nuevos contagios y se pueda asistir al final de la semana, a números más preocupantes todavía.

No obstante, el aumento de la presión hospitalaria es el que más preocupa, toda vez que tres de los afectados han precisado su ingreso en centros hospitalarios de la provincia, que tienen a día de hoy a 42 pacientes afectados por coronavirus, con tres nuevos pacientes tratados en sus instalaciones. Hay que tener en cuenta que en la provincia, sólo se procede al ingreso de pacientes que tienen un cuadro clínico más grave, ya que la inmensa mayoría de los casos guarda los días de cuarentena en sus domicilios.

A la espera de confirmar mañana las localidades donde se han producido estos contagios (no se dan durante el fin de semana), también se han contabilizado tres curados más, lo que eleva la cifra total desde que comenzara la pandemia a 779, lo que supone casi el 40% del total de casos registrados en la provincia que ascienden a 1.967. Huelva tiene más casos activos a fecha de hoy que los contabilizados en lo más duro de la pandemia, en pleno confinamiento y entre ellos destacan los 249 de la capital, los 96 de Lepe, 91 de Bollullos o 66 en La Palma.

Durante el puente se contabilizaron en la provincia en Huelva un total de 146 casos en tres días, lo que supone el 7% desde que comenzara la pandemia de coronavirus. Tampoco en las últimas horas se han registrado nuevos brotes y no hay cambios en el de San Juan del Puerto.