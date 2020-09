La hostelería y el ocio nocturno reducen al 70% su facturación por la pandemia

Se denuncia “la improvisación a la hora de imponer los cierres y restricciones de actividad sin tener un plan de rescate previsto . También la falta de atención al ocio nocturno, ya que la Junta no se ha reunido con la Federación Andaluza de Noche desde la orden de cierre, es decir, desde hace ya casi 40 días”.“Si no se activa un plan de rescate integral, el sector de la hostelería, que aporta el 8% del PIB andaluz, y que junto al turismo se eleva al 14%, lo que hacen en total más de 22 millones de euros al año, se enfrenta a un escenario gravísimo que puede acabar con la mitad de las empresas actualmente activas”, asegura un representante del ocio nocturno en Huelva.

Según los convocantes “la hostelería no es el problema, es parte de la solución” y es por eso que solicitan “un plan de rescate integral donde se recojan a nivel autonómico ayudas directas que permitan a las empresas hibernar durante el tiempo que duren los cierres o restricciones, para el pago de seguros sociales, alquileres, suministros e hipotecas, así como para subsanar las pérdidas económicas, de manera que las empresas puedan seguir vivas y mantener el empleo, tal y como se hace con otros sectores”.Por otro lado, las peticiones al Gobierno Central se concretan en la complementación de hasta el 100% la exención de las cotizaciones sociales por los Erte, prórroga de los Erte hasta finales del año 2021, reducción del IVA de la hostelería y el ocio nocturno al 4% hasta final de 2021 , como ya se ha hecho en países como Alemania o Inglaterra, e incrementar el periodo de carencia en al menos un año en la devolución de préstamos desde su vencimiento.

Asimismo, desde el sector se asegura que la hostelería “afronta una crisis sin precedentes que amenaza con destruir miles de empresas y cientos de miles de empleos en Andalucía” . “El sector denuncia improvisación a la hora de imponer los cierres y restricciones de actividad sin tener un plan de rescate previsto”. También resaltan “la falta de atención al ocio nocturno, ya que la Junta no se ha reunido con la Federación Andaluza de Noche desde la orden de cierre , es decir, desde hace ya casi 40 días. Por ello consideramos imprescindible un plan de rescate integral para el sector, dirigido tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central”, añaden algunos de los representantes del sector hostelero.

Los empresarios reaccionan a las restricciones

Óscar Nova, representante del ocio nocturno y empresario de Huelva y Punta Umbría, admite que “como empresario me veo muy perjudicado porque estamos trabajando casi al límite de la no rentabilidad. Hemos tenido que reducir al 50% nuestra plantilla, tanto en verano como ahora en invierno. Creo que un ocio nocturno bien desarrollado, con una normativa bien llevada y con inspecciones se puede llevar perfectamente”.

Asegura que “en Huelva hay en torno a un 40% del ocio nocturno que se está quedando fuera”. “Las soluciones que veo para largo plazo son trabajar con unos horarios normales, con una restricciones más o menos admisibles, pero que no nos dejen fuera de negocio.”, manifiesta Nova.

Rafael Acevedo, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva, confiesa que “esta manifestación es un basta ya. El virus no ha nacido en la hostelería, habrá que tomar medidas pero no tan radicales como las que estamos padeciendo la hostelería”.