Indignación en la hostelería onubense por las nuevas medidas del Gobierno

Los anuncios del cierre del ocio nocturno –sin fecha límite–, la restricción de que la hostelería cierre como muy tarde a las 01:00 y la prohibición de fumar en la vía pública –que se extiende a las terrazas–, hicieron ayer levantar la voz a todo el sector onubense. Y más “sin contemplar en ningún momento medidas compensatorias”, explicó el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huelva, perteneciente al Círculo Empresarial de Turismo, Antonio Ramón Macías. Y todo esto “para un sector que supone una parte muy importante del Producto Interior Bruto provincial y que da empleo directo a más de 17.000 personas.

“La caída de la demanda que sufre la hostelería supone que a día de hoy y las previsiones más que pesimistas que auguran un futuro incierto para el sector, sólo puede empeorar si siguen regulando en la línea de lo anunciado hoy, sin contar con el sector y sin ofrecer soluciones de apoyo a la demanda y que garanticen la viabilidad de los negocios”, explicaron desde la Asociación.

Asimismo desde esta organización empresarial tiene la sensación de “improvisación y falta de coordinación y claridad por parte del Gobierno”, algo que “impide” a los empresarios “poder establecer un plan de actuación y una correcta organización, con el consiguiente impacto adicional en su actividad”, señalaron. Tampoco entienden que se esté “demonizando” a un sector que, “en su gran mayoría, se ha comportado de manera ejemplar”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Bares y Cafeterías de Huelva (Bareca), integrada en la FOE, Rafael Acevedo, apuntó a Huelva Información que “estamos indignados. Parece que somos los conejillos de indias”. En esta línea, Acevedo señaló que “puede haber otros focos de infecciones que no se están mirando”, al tiempo que remarcó que “desde el principio se están haciendo las cosas bien y cuidando las medidas de seguridad”.

Así, el presidente de Bareca apuntó que antes de llegar a tomar estas medidas “se podía haber llegado, por ejemplo, a cierres por comunidades autónomas y por sectores”. Por otro lado, ya hay muchos establecimientos hosteleros que han desaparecido ya que no han superado el confinamiento a la hora de cuadrar números, y si se añaden estas medidas “puede ser ya la puntilla total”, reconoció Acevedo. “Creo que no es muy acertado lo que están haciendo. Como siempre vamos tarde”. “Afecta todo”, explicó el presidente de Bareca porque “si un restaurante, ahora en verano, a la una se tiene que cerrar..., no podemos ir ahora a cargarnos el sector de la restauración”.