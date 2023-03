El Pleno aprueba un plan de actuación para los parques Alonso Sánchez y de la Esperanza

El deterioro de los parques Alonso Sánchez y de la Esperanza volvió a pasar por el Pleno del Ayuntamiento de Huelva. Las pequeñas obras de mejora que se van acometiendo no terminan de solucionar la problemática de estos espacios públicos, que necesitan una intervención integral. "Es incuestionable la situación en la que se encuentran los parques, es un problema urbanístico eterno". El portavoz de Grupo Municipal de Ciudadanos, Guillermo García Longoria, que defendió la propuesta de su partido, señaló que se trata de un problema de redefinición de "dos emblemas" de la ciudad por su ubicación privilegiada.

Por unanimidad se aprobó el plan de actuación propuesto por Ciudadanos para ambos parques. García de Longoria apuntó que se deben tomar una serie de medidas urgentes de limpieza, mantenimiento y accesibilidad.

La concejal de Hábitat Urbano e Infraestructuras, Esther Cumbreras, señaló respecto al Parque Alonso Sánchez, que "se tienen que tomar decisiones sobre el uso definitivo". Indicó que el pasado año se realizaron trabajos de mejora y que diariamente se acomete la limpieza, "son zonas de gran complejidad, se están tomando medidas pero hay que avanzar" hasta terminar en "un proyecto más acorde a las necesidades". El portavoz de Ciudadanos le contestó que al tratarse de una zona de gran complejidad las acciones deberían llevarse a cabo "de manera más continuada".

Para el concejal no adscrito Néstor Santos se va" mejorando en materia de limpieza" pero hasta que "al Parque Alonso Sánchez no se le busque una utilidad no se solucionará este problema". Santos destacó las potencialidades del espacio para la práctica de actividades deportivas y como escenario de actuaciones musicales y de danza.

El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Wenceslao Font, recordó que la situación de ambos parques se ha llevado varias veces al Pleno y todo sigue igual. Destacó el mal estado de los accesos "están deterioradas las escaleras, hay actos vandálicos, el parque Alonso Sánchez requiere inversiones para darle utilidad".

Por su parte, el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, incidió en que "el problema del cabezo de la Esperanza se ha debatido en varias ocasiones". En 2019 se acordó por unanimidad, a instancias de su grupo político, la instalación de un ascensor, la mejora de los pavimentos y la limpieza del talud y "la situación ha ido empeorando cada vez más. Las mociones tienen que materializarse". Presentará una enmienda a los Presupuestos Municipales de 2023 para que se contemple una cuantía para que se cumpla la moción.

La portavoz de Unidas Podemos, Mónica Rossi, considera que el Parque Alonso Sánchez "es un ejemplo de una mala práctica urbanística y un fracaso por no haber tenido en cuenta la opinión de los ciudadanos, no se usa", mientras que el portavoz del PP, Jaime Pérez, recordó otra moción presentada por su partido, "ambos espacios necesitan una intervención inmediata, algunas zonas se encuentran en peligro de derrumbe".

Por unanimidad también se aprobó la reparación, dentro de lo que le corresponda al Ayuntamiento de Huelva, de la Plaza de El Campillo, en el Molino de la Vega. Una propuesta del Grupo Municipal Mesa de la Ría. Francisco Romero subrayó que "se necesita una reparación urgente y la remodelación de la misma".

Otra de las propuestas que recibió el apoyo unánime del Pleno fue la presentada por Ciudadanos sobre la puesta en marcha de medidas de seguridad y sociales en Pescadería, consistentes en el incremento de la presencia policial en la zona en colaboración con la Policía Nacional para que sirva de efecto disuasorio para acabar con los actos vandálicos, y que el Ayuntamiento en colaboración con la Junta de Andalucía busque alternativas para las personas que duermen en soportales y bancos.

Además, por unanimidad, se aprobó, por iniciativa de Vox, que el Ayuntamiento de Huelva realice un estudio de las necesidades de seguridad en cada centro social con el objeto de que los trabajadores se sientan más protegidos. Aparte, el protocolo para luchar contra el bullying fuera de los centros educativos propuesto por Vox contó con el apoyo de los grupos municipales del PSOE y Ciudadanos y del concejal no adscrito Néstor Santos.

En esta sesión plenaria, en la que, a través de una declaración institucional, se hizo un reconocimiento a los bomberos que colaboraron en las labores de rescate tras el terremoto de Turquía, se aprobó por unanimidad, a propuesta del Partido Popular, que una vez que entre en vigor el proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan de Emergencia ante riesgo de Maremoto en Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva elabore el Plan de Actuación Local ante el riesgo de Maremoto para Huelva y que éste se incluya en la revisión del Plan de Emergencia Municipal. Aparte, el Ayuntamiento de Huelva en colaboración con la Junta de Andalucía encargará un estudio sobre la situación de las edificaciones onubenses y solidez ante el riesgo de maremoto y siguiendo las directrices del Plan Estatal colaborará en el diseño de un único sistema de señalización.

Otra de las propuestas que salió adelante con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, que se abstuvo, fue la de Unidas Podemos relativa a que antes de que termine la legislatura se inicie proceso de elaboración del Plan Municipal de Conciliación para trabajadores municipales siguiendo los procedimientos establecidos en el Plan Municipal de Igualdad.

A iniciativa del Grupo Municipal del PP, en esta sesión ordinaria se aprobó, con los votos en contra de Unidas Podemos, Mesa de la Ría y el concejal no adscrito Jesús Amador, incluir a Huelva en la Red Andaluza de Municipios Taurinos y que el Ayuntamiento colabore en el Plan Integral para la Recuperación de la Tórtola Europea, una propuesta del concejal no adscrito Néstor Santos. Ciudadanos, Unidas Podemos, Mesa de la Ría y Jesús Amador se abstuvieron respecto a esta última.