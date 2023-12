PlayStation Plus revela sus Juegos del Mes para enero de 2024

Un nuevo año comienza en PlayStation. Sony ha anunciado los ‘Juegos del Mes’ de Enero de 2024 que los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar gratuitamente en PlayStation 4 y PlayStation 5 como parte de su suscripción a este servicio. Estarán disponibles entre el 2 de enero y el 5 de febrero.

En primer lugar se incorporan el juego de acción en tercera persona Evil West, donde nos convertimos en los últimos agentes de una institución ultrasecreta de caza de vampiros; y el RPG de acción Nobody Saves the World, en el que adquirimos el rostro de babosas, fantasmas, dragones y otras cosas en solitario o en compañía de un amigo. Ambos están disponibles tanto en PlayStation 4 como PlayStation 5.

Adicionalmente, pero en exclusiva para los usuarios de PS5, también se une el juego de exploración A Plague Tale: Requiem, la secuela de A Plague Tale: Innocence, en la que Amicia y su hermano pequeño Hugo viajarán por un mundo asombroso y despiadado, retorcido por las fuerzas sobrenaturales, en el que alcanzarán nuevas regiones y bulliciosas ciudades tras escapar de su hogar devastado.

Más allá de ello, PlayStation Plus también ofrecerá este mes nuevos packs exclusivos y gratuitos para algunos de los juegos favoritos de sus usuarios. Destacan los siguientes: Fortnite – Pack de Misterio Escalofriante; Apex Legends: Pack de juego PlayStation Plus; Brawlhalla – Bonus Pack 10; Call of Duty: Warzone Paquete de Combate (Asesina en Llamas); Call of Duty: Warzone Paquete de Combate (Sogún); Pack exclusivo de PUBG – 2023 PlayStation Plus nº4; Fall Guys: Pack de La Aventura de Sackboy de PlayStation Plus; y Rocket League – Pack de PlayStation Plus