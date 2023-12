EA Sports FC 24 añade el Campo Z5 de Zinedine Zidane

EA Sports FC ha anunciado la incorporación del deslumbrante Campo Z5 del legendario Zinedine Zidane al modo de juego Volta Football de EA Sports FC 24. Este nuevo terreno de juego, situado en el prestigioso Complejo Deportivo Z5 de Aix-en-Provence, ha sido minuciosamente replicado en el juego, brindando a los jugadores una experiencia auténtica e inmersiva.

La colaboración entre EA Sports FC y EA Sports FC 24 ICON, respaldada por la leyenda del fútbol Zinedine Zidane, se inició a principios de 2023 con el lanzamiento del campo de fútbol en el Complejo Deportivo Z5. Esta iniciativa, denominada FC Futures, tiene como objetivo principal apoyar a niños desfavorecidos de la zona mediante acceso, sesiones de entrenamiento y desarrollo, marcando un impacto positivo en la comunidad.

Zidane, embajador mundial y figura clave en la iniciativa, expresó su asombro al ver el Campo Z5 ahora jugable en EA Sports FC 24: “Si me hubieran dicho cuando era más joven que aparecería en un juego como FC 24, no me lo habría creído. Z5 es un proyecto familiar que llevo muy cerca de mi corazón, y después de asociarme con EA Sports FC a principios de este año para lanzar el nuevo terreno de juego, tenerlo ahora jugable en un juego tan grande como FC 24 es un gran hito; es realmente increíble“.

El Campo Z5 está disponible para partidos en el modo Volta Squads en Volta Football y en las modalidades 4v4 Rush/5v5 en Volta Football Kick-Off, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de explorar y competir en este entorno único.

EA Sports, en su compromiso con el fútbol comunitario a nivel mundial, anunció en abril de este año la iniciativa FC Futures, una inversión de 10 millones de dólares para fortalecer el fútbol a nivel comunitario. El Z5 Pitch fue parcialmente financiado por EA Sports FC, siendo el lanzamiento comunitario solo una de las diversas activaciones planificadas para hacer crecer el juego y mejorar el acceso al deporte.

En un adelanto de lo que vendrá en 2024, se anunció que habrá más eventos e inauguraciones de FC Futures para impulsar el fútbol comunitario en todo el mundo.