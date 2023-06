Juanma Moreno y Pilar Miranda se citan a trabajar juntos "para que Huelva sea una provincia referente"

"Huelva tiene un futuro inmejorable, todo lo que tiene que tener para ser provincia de referencia", aseguraba este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha visitado el Ayuntamiento de Huelva para reunirse con la nueva alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, de la que ha destacado que "va a pelear con uñas y dientes por Huelva".

Miranda, que considera a Moreno como "un modelo a seguir" en relación a su forma de gestionar la comunidad autónoma, le ha querido trasladar que Huelva tiene mucho aún por avanzar y, por ello, le ha mandado deberes. Le ha asegurado que, "sea quien sea el nuevo presidente del Gobierno, tenemos que ir a reivindicar las infraestructuras ferroviarias en las que Huelva es deficitaria", al tiempo que le ha pedido también paliar "ese déficit histórico de Huelva en sanidad".

Huelva abre una etapa de ilusión con la primera alcaldesa de su Historia. Esta mañana me he reunido con @PilarMirandaPlt y he visitado el Ayuntamiento.Vamos a trabajar juntos para que Huelva tenga el respaldo que merece.Enhorabuena a la Corporación y mis mejores deseos. pic.twitter.com/K35UCwPdPs