Paisajes deconstruidos y bodegones con el sello inconfundible del onubense Pedro Rodríguez

Después de tres años, el artista onubense Pedro Rodríguez Garrido vuelve a exponer en su ciudad. Paisajes deconstruidos es el título de la nueva exposición que inaugura este lunes, 6 de noviembre, en el Centro Cultural José Luis García Palacios de Fundación Caja Rural del Sur en Huelva, una colección compuesta por treinta obras, veintidós sobre paisajes urbano, complementadas por ocho en las que predomina la abstracción en un singular acercamiento al bodegón.

Gran parte de las obras forman parte de su nueva producción, realizada entre 2021 y 2023. Hay paisajes urbanos de Nueva York, Madrid, Londres, Huelva y Seúl. En la capital de Corea del Sur, Rodríguez expuso hace un año, en la Choi Se Young Gallery, "y fue una fuente de inspiración, otro tipo de paisaje, otra cultura diferente, fue un viaje que me ha supuesto un cambio, en cierto aspecto, a mi forma de entender el paisaje, me centré también en las grandes avenidas, el mundo tecnológico, el ambiente un poquito más futurista de Seúl".

Señaló que "la gran mayoría de las ciudades tiene su atractivo, es la forma de tú verlas, de captar un rincón que a lo mejor no tiene excesivo interés para el resto de las personas, saber mostrar lo interesante, ciertas zonas que pueden pasar desapercibidas para el resto de la gente y tú encontrar ahí una vía de inspiración o algo de interés que enseñar, un color, una sensación...".

De Huelva, el artista tiene cierta predilección por la Alameda Sundheim, "la he pintado en muchas ocasiones, más que nada porque es la gran avenida de la ciudad, aparte de la avenida Andalucía, y a mí especialmente me resulta atractiva. Además, vivo cerca, es un sitio que transito en muchas ocasiones y de alguna manera le tienes un cariño especial".

Comentó que con sus composiciones pictóricas "principalmente intento hacer un ejercicio de sinceridad y que el espectador no se quede impasible cuando contempla una de mis obras. Intento acercarme de alguna manera a la abstracción, la exposición tiene mucho que ver con cómo trabajo yo e intento que el espectador participe y que el resultado final de la obra encierre ciertos enigmas, sea algo misterioso e incitar de alguna manera a que el espectador se adentre en mi obra".

Respecto a los bodegones, Rodríguez apuntó que se trata de una serie que comenzó en 2020 cuando hizo su última exposición en Huelva, "era un poco por cambiar la temática y a través de la abstracción acercarme a un tema clásico de la pintura pero dándole mi toque personal, fundir la abstracción con un toque figurativo que recuerda al bodegón, pero siempre predominando la abstracción sobre la figuración".

Explicó que en el caso de los paisajes urbanos toma como referencia imágenes "y luego me dejo llevar a la hora del proceso, deconstruyo, la retomo... tomo como referencia la ciudad, calles concretas o lugares que me estimulan cuando voy paseando y en el caso del bodegón me dejo llevar, es un proceso mucho más libre, más creativo, en el que no parto de imagen alguna sino que simplemente a través de la mancha abstracta voy construyendo, me van surgiendo ciertas imágenes y voy tocando en algunos puntos de la obra".

Suele pintar por las mañanas, "intento ser metódico, tener unos horarios pero soy un poco anárquico aunque intento llevar cierta disciplina en mi trabajo". Incidió en que "mi obra está a medio camino entre la figuración y la abstracción, hay obras que tienen como un resultado más figurativo, una figuración con toques expresionistas, es un híbrido entre abstracción y figuración".

La exposición contempla obras de 1,80x1,80 metros a 30x30 centímetros. El autor indicó que "cada obra tiene su dificultad pero no va en función al tamaño". Si tuviera que elegir una se queda con White porque "es la más experimental, mide 1,20x1,20 metros y es una abstracción que recuerda a una especie de bodegón, es con collage".

La exposición Paisajes deconstruidos se inaugura este lunes, a las 20:00, en el Centro Cultural José Luis García Palacios de Fundación Caja Rural del Sur, donde permanecerá hasta el próximo 1 de diciembre.