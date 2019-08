No hay mejor razón en la pintura que trabajar en un halo de inspiración y estímulo. Envuelto en una nube de trazos se concentra Nueva York en la obra del artista onubense Pedro Rodríguez. Treinta obras completan una colección que reza por título Paisajes urbanos y que ahora se puede disfrutar en el Centro Cultural Los Álamos de La Antilla. “Mi último viaje, hace un par de años, me ha servido un poco de inspiración. El ambiente y la estética de las ciudades americanas me interesaba siempre mucho”, explica el onubense a Huelva Información.

Su obra reciente, que ya hizo escala en Espacio 0 en Huelva, se llena de color estos días en la localidad costera ante la atenta mirada de numerosas personas, locales y turistas, que aprovechan su tiempo disfrutar de esta oportunidad. Una cita en la que el pintor onubense muestra su visión de la ciudad neoyorquina que se suma a grandes capitales como Londres, Madrid o Roma que ya han pasado por sus pinceles. Quizá esta última, Nueva York, “es la que más me estimula para trabajar”, se sincera Rodríguez. El denominador común de su obra es el paisaje urbano, no solo la de su última colección sino casi el 90% de su producción ha girado en torno a esta temática.

Aunque la misma base late dentro de todas esas calles que muestra el artista, lo que sí es cierto es que con esta última colección Rodríguez se aleja de los muchos grises que utilizaba en años anteriores, con una cercanía al realismo. “Ahora estoy rompiendo bastante, más cercano a la abstracción, he introducido más color. Es otra dinámica diferente de trabajo”, explica. Eso sí, sin perder la realidad “aunque sea en pequeños toques” porque “se pueden identificar elementos que están dentro de la obra”.

El Centro Cultural Los Álamos de La Antilla tiene abiertas sus puertas desde las 20:00 hasta las 00:00 para que uno pueda perderse entre todas esas calles que muestra Rodríguez. El último día para acceder será este martes.

El trabajo del pintor onubense se puede disfrutar desde 1996, cuando hizo su primera exposición. Desde entonces su trayectoria estuvo centrada en el panorama nacional (Valencia, Vigo, Madrid, Sevilla) donde ha participado en muchas galerías para después dar el paso a localizaciones extranjeras. En su futuro más próximo Rodríguez participará en una exposición colectiva en homenaje a La Moni de Huelva. En enero también estará presente en una feria de Londres con la galería que le representa en Reino Unido.