El PSOE destaca la "importancia" para Huelva de las leyes aprobadas este año por el Gobierno

Amaro Huelva realiza un balance del curso político y pide al PP en la Junta que tenga altura de miras, tras unos presupuestos andaluces que no sirven para nada a la provincia

El senador por el PSOE de Huelva y secretario de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial, Amaro Huelva, ha destacado este jueves la "importancia" que tiene para la provincia leyes como la de las pensiones, la PAC o los propios Presupuestos Generales del Estado, todas ellas aprobadas en este 2022.

En rueda de prensa, el socialista ha realizado un balance del trabajo "activo" realizado este año por diputados y senadores para la aprobación de leyes "muy importantes" para la provincia, como es el caso de la reforma de las pensiones, que ha posibilitado que "los pensionistas onubenses reciban un ocho y medio por ciento más, mientras que con el Partido Popular recibían un 0,25%".

Asimismo, Amaro Huelva se ha referido también al Ingreso Mínimo Vital, que "ha beneficiado a más de 7.400 familias en la provincia", que "ha hecho la vida más fácil a aquellos que más lo necesitan"; y a la reforma laboral, que ha permitido que "baje el paro en Huelva un 12%", pero que, además, "ha dignificado el empleo en los trabajadores onubenses".

Además, el socialista ha remarcado la participación en la PAC que "va a afectar muy significativamente a los agricultores onubenses", ya que "en la anterior convocatoria, el 20% de los trabajadores del campo y ganaderos recibían el 80% de los fondos, mientras que con la nueva norma el 80% de ellos, la mayoría pequeños y medianos agricultores reciben el 80% del dinero".

También se ha detenido en los Presupuesto Generales del Estado que "sí tienen una repercusión muy importante para Huelva", por lo que ha mostrado su satisfacción por la aportación realizada de los senadores y los diputados de la provincia, ya que se ha podido incluir "el plan de empleo para Andalucía de 50 millones de euros", por lo que ha preguntado al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, "dónde está el plan de empleo de Andalucía o el que se le reclamaba cuando gobernaba Rajoy".

Al respecto, ha destacado las inversiones que se incluyen en los PGE, como el más de un millón de euros para la Alta Velocidad, "mientras que cuando gobernaba el Partido Popular a lo que se dedicaban eran a dejar caducar documentos para que no se pudiera hacer"; o la partida en la N-435 con la rotonda de Valverde del Camino, "una infraestructura que estaba en el cajón del olvido del PP".

Destinamos dinero para el túnel de San Silvestre que, por cierto, ya hace tiempo que no escuchamos al Partido Popular preguntarnos qué pasa con él, lo que ocurre es que el Gobierno ha sacado ya a licitación el proyecto completo y a ellos ya no les interesa para nada, solamente la confrontación. Además, también apostamos por la línea Huelva-Zafra mientras que el PP quería su desaparición total», ha explicado.

Asimismo, el socialista ha remarcado la inversión para los terceros carriles de la A-49, en los tramos de Huelva a San Juan y de Chucena a Huévar; además de los accesos al Chare de Lepe, que «presumiblemente estarán terminados antes de que la Junta sea capaz de terminar el centro de alta resolución y esté dotado con personal y material».

Por otro lado, ha subrayado la cuantía destinada a la regeneración de las playas, para que «la provincia progrese» o la inversión que recientemente tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Transición Ecológica anunciaron para Doñana.

"Todo ese trabajo ha sido gracias a los parlamentarios onubenses en las Cortes Generales, sin embargo, la Junta, en contraposición, no le ha prestado nada de atención a nuestros compañeros y compañeras de la provincia en el Parlamento de Andalucía y, por lo tanto, el presupuesto andaluz se aprobado con una chapuza del Materno Infantil, sin el desdoble de la carretera Almonte-Matalascañas, un compromiso del propio Moreno Bonilla, sin el Chare de Lepe o con aulas y centros de salud cerrados en nuestra provincia y sin bajada de ratios", ha enfatizado.

Por ello, el senador ha asegurado que los presupuestos andaluces "no sirven para nada a la provincia", puesto que "no se ha incluido tampoco el Anillo Hídrico de la Sierra, por lo que se continuarán las restricciones de agua", algo que, a su juicio, sucede por "no prestar atención a ninguna de las propuestas de los compañeros en el Parlamento".

"Tampoco viene con el Plan de Empleo ni la inversión para el soterramiento de la línea de alta tensión del proyecto Ceus. En definitiva, se han aprobado con el olvido de la provincia, pero sí con más dinero para delegados, asesores y para absoluta propaganda", ha afirmado.

Por último, se ha referido a la reciente aprobación por parte del Gobierno de España de las nuevas medidas adicionales para "la gente que lo está pasando mal", por lo que «hay mucha diferencia entre un gobierno y otro", por ello, el socialista ha pedido que para 2023 la Junta "tenga altura de miras con la provincia", porque "no solo hay que buscar votos, sino bienestar" y con el PP "estamos perdiendo mucho".