El PSOE dice que "se ha cambiado" la tarjeta verde del SAS por "la tarjeta de crédito"

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha vuelto a criticar este jueves la situación "extrema" que vive la sanidad pública en Huelva y que "está repercutiendo de una manera muy negativa en las personas usuarias de este servicio público esencial".

Gaviño ha señalado que "el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía presume de ser el que más presupuesto ha destinado a la sanidad, el que más profesionales ha contratado y el que más servicios presta", pero que "no son más que falacias, porque ni hay más médicos, ni más servicios ni más presupuesto, o bien éste se está destinando a financiar la sanidad privada, de manera que se está cambiando la tarjeta verde del SAS por la tarjeta bancaria".

"El Gobierno de Juanma Moreno se puede apuntar un tanto: Huelva ha batido su récord de contratación de seguros privados porque más de 100.000 onubenses han optado ya por este servicio y esta es la única verdad", ha lamentado el portavoz de la Ejecutiva Provincial, quien ha agregado que "si fuera verdad que es el Gobierno que más invierte y más médicos contratas no estaría ocurriendo eso". En este punto, ha afirmado que "la realidad es que la sanidad no mejora, por lo tanto, si damos por verdad esas afirmaciones, dónde se está yendo ese presupuesto, a la sanidad privada. Y los contratos de médicos son precarios, de un mes, dos meses, contratos de emergencia, exprés, que contabilizan como si fueran indefinidos".

Además, el parlamentario andaluz por Huelva ha alertado de que el decreto sobre la Atención Primaria "que, debido a las protestas, el Gobierno de la Junta no llevó a término", el pasado 27 de julio fue aprobado, "un jueves previo al periodo vacaciones, cuando nadie se ha percatado de ello".

Según ha asegurado, el decreto, entre otras cuestiones, recoge "un acuerdo con las mutuas privadas para que sean las que en adelante tramiten las bajas por contingencias comunes, es decir, no solo cursarán las bajas laborales, sino que asumen el servicio que hasta ahora nos hace nuestro médico de familia en el centro de salud, a quien privan de esa competencia". Los socialistas denuncian que todo es una "estrategia que desarrolla una forma de gobierno que busca la privatización", por lo que reclaman lo que consideran "de justicia", "porque vivimos un Gobierno de Moreno que tiene dos claves publicitarias de la sanidad: el que más invierte en la sanidad, y el que más médicos ha contratado. Los médicos que enferman no son sustituidos. En muchos casos, ni los compañeros pueden cubrirlos".

"La solución es no atender a la gente, dejar el servicio al descubierto, cerrar el centro de salud, como ocurrió el domingo en Punta Umbría, ayer y hoy en Corrales, y en Huelva capital, una ciudad de 150.000 habitantes, tenemos un solo un centro de salud abierto para los habitantes y los visitantes. En el Andévalo pasan a tener un médico solo dos horas al día, hay servicios como el de Odontología en Gibraleón que no llega", ha lamentado.

Gaviño ha señalado que "las afirmaciones de Moreno chocan con la realidad. Se van más médicos de los que están contratando, porque no ofrecen contratos dignos, ni condiciones laborales dignas, no son atractivos los destinos ni las plazas, sobre todo de Atención Primaria, no pueden llegar a plantearse una vida aquí, asentarse en nuestra tierra", apuntando que "según el Consejo Médico de Andalucía solo en 2022 se fueron 507 profesionales de nuestra comunidad con destino a la sanidad privada o a otras comunidades". El socialista ha finalizando lamentando que "si de verdad hay tanto dinero, Huelva está siendo la gran olvidada" y ha remarcado que el PP "lleva cinco años gobernando y seguimos reclamando el Materno Infantil, que de nuevo vuelven a proyectar para darle otra patada en el tiempo". "Se desmontó la unidad de ictus y se mintió diciendo que iban a contratar dos neurólogas para cubrirlas, a las que ofrecen contratos basura, una de ellas renunció y la otra estará a punto. No les interesa, una unidad que tiene el doble dolor de ser Huelva la tierra de España donde más ictus hay cada día, tres diarios, 500 al año y el Gobierno más cercano no responde a ello", ha concluido.