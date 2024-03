El PSOE acusa a la Junta de "incompetencia" por los atascos en el Puente del Odiel de Huelva

El adjunto a la Secretaría de Política Municipal y secretario general del PSOE de Punta Umbría, Jesús Ferrera, ha acusado a la Junta de Andalucía de "absoluta incompetencia" y de tener "montado un desbarajuste absoluto en el Puente del Odiel", después de que se haya abierto al tráfico, porque "supuestamente" han terminado las obras de sustitución del alumbrado, pero la realidad es que "los usuarios tenemos que soportar atascos interminables en las horas punta por no sabemos qué razones".

Según ha informado el PSOE en una nota, Ferrera ha lamentado que "unas obras que en principio solo iban a durar tres meses", según las previsiones que hizo la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, "al final se han prolongado casi al doble, pues han durado más de cinco meses", es decir, "más de ocho semanas de sofocones extras para los onubenses y, visto lo visto, no sabemos si al final ha sido buena idea gastar la friolera de 4,6 millones de euros en la sustitución de las farolas".

Las personas que han sufrido estas retenciones "han perdido citas médicas, horas de trabajo, horas de ocio, y un largo etcétera que no van a poder recuperar, con los problemas que se hayan generado para cada persona, para cada familia, para cada empresa", y desde la Junta, ante ello, no se ha ofrecido "ni una sola disculpa, ni una explicación, nada de nada", según ha dicho Ferrera. Además, como ya apuntara el parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva y vocal en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en el Parlamento andaluz, Enrique Gaviño, en su intervención en comisión la semana pasada, el PP se comprometió en la campaña electoral de 2018 a construir un tercer puente y ampliar el actual.

Ante ello, Ferrera ha señalado que "es muy fácil prometer cuando se piensa que no se va a gobernar y después, qué sorpresa, resulta que perdiendo las elecciones logran pactar con un partido bisagra y gobiernan", pero entonces "ya no hay proyecto de ninguna clase, se esfuman las promesas y los compromisos con los ciudadanos", recordando ahora Ferrera las muchas declaraciones públicas que el PP hacía sobre este puente cuando no gobernaba, "y ahora que la responsabilidad es suya ahuecan el ala y esconden la cabeza.

Tanto Ferrera, como Gaviño en la comisión que tuvo lugar en el Parlamento andaluz, han pedido a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que "dé la cara e informe sobre la situación actual y de cómo van las gestiones de ese puente fantasma que iba el PP a construir, porque la verdad es que los ciudadanos estamos esperando respuestas que no llegan, que se atascan del mismo modo que nos atascamos con nuestros vehículos en el Puente del Odiel".