El PSOE critica el "panorama desolador" de la Atención Primaria en Huelva: Esta es su radiografía

El PSOE de Huelva ha lamentado este miércoles el "panorama desolador" de la Atención Primaria en los pueblos de la provincia, "sin atención médica diaria, falta de pediatras, cierres de centros de salud y puntos de urgencias". "Esa es la situación que nos encontramos a día de hoy, desde que gobierna el PP en la Junta". Así lo ha manifestado la secretaria de Organización de la Ejecutiva Provincial, Rosa Tirador, que ha criticado que la sanidad pública en Andalucía "está siendo objeto de los mayores recortes y con un desmantelamiento brutal en el sistema sanitario, que está perjudicando a las zonas rurales, a los profesionales sanitarios, a la Atención Primaria, sobre todo, pero también está afectando a los hospitales y, por tanto, a toda ciudadanía".

En esta línea, la socialista ha incidido en "el maltrato y abandono a las zonas rurales por parte de la Junta, cuya población es la que más necesita la Atención Primaria por la avanzada edad que tienen la mayoría de los vecinos, teniendo en cuenta que también hay deficiencias en el transporte público", lo que "conlleva que muchas estas personas no pueden trasladarse a otros municipios para que puedan ser atendidos ni incluso a los hospitales de referencia".

Así, se ha referido a situaciones como "la del cierre del centro médico de El Almendro, o el cierre reciente de las Urgencias 24 horas en Santa Bárbara de Casa, pese a las promesas de la Junta de restituirlo en verano", por lo que sus vecinos "tienen que acudir a Puebla de Guzmán, a 35 kilómetros, un centro sanitario que también tiene que atender a toda la población de El Andévalo".

Asimismo, ha hecho alusión al "desamparo que padecen en Cala y Cabezas Rubias sin médicos para atender diariamente, de lunes a viernes, a la población", casos que "se suceden de igual modo en otros municipios de la Cuenca, de la Sierra y del Andévalo, a los que hay que sumar la falta de pediatras".

La secretaria de Organización del PSOE onubense ha reclamado, además, que se abran las urgencias en Rociana del Condado, Paymogo, San Silvestre de Guzmán, o Beas y ha lamentado que "se cerraron en verano las urgencias en El Rocío cuando, precisamente, se multiplica la población. O en la propia capital, que de siete centros que tenían abiertas sus puertas para atender por la tarde las urgencias, solo quedó abierto un centro para atender a toda la ciudadanía capital".

"A esto hay que sumar que seguimos sin el Hospital Materno Infantil y sin chares, en una muestra de la inacción y la ineficacia del Gobierno de Moreno Bonilla que, en cambio, sí ha invertido para construir un hospital privado en Lepe" ha dicho antes de criticar que el Plan de Choque para reforzar la Atención Primaria de 734 millones de euros "vaya a ir destinado a la sanidad privada".

Rosa Tirador ha tachado de "nefasta" la gestión del PP en el tema sanitario. "No puede ser peor, de ahí que cada día veamos manifestaciones de los sanitarios a las puertas de los hospitales y de los centros médicos, cuando precisamente nuestra comunidad está recibiendo del Gobierno de España la mayor cantidad de millones de euros para reforzar la sanidad y la Atención Primaria, pero, lamentablemente la están derivando a la atención sanitaria privada".

"Por eso, tenemos que reclamar una sanidad pública de calidad. No somos ciudadanos de segunda. No podemos consentir que desde que gobierna el PP en Andalucía se hayan cerrado doce centros sanitarios y puntos de urgencias en Huelva cuando más falta hacía, en plena pandemia; o que se hayan despedido a profesionales sanitarios, concretamente a 8.000 en Andalucía, 200 en la provincia, cuando más falta hacen, o que se les estén maltratando laboralmente. Tampoco se puede consentir que la lista de espera para coger cita con un médico de Atención Primaria haya aumentado a 15 o 20 días", ha añadido.

Rosa Tirador ha acusado al PP de "mentir", porque "los únicos que van con el paso cambiado son el PP y Moreno, porque la ciudadanía no miente, los sindicatos no mienten, las asociaciones y organizaciones en defensa de la sanidad no mienten, el que miente es el PP. Es una realidad que la sanidad está peor que nunca, lo veníamos diciendo desde el Partido Socialista hace ya bastante tiempo y, desgraciadamente, está sucediendo".

Por eso, ha afirmado que el PSOE "va a seguir defendiendo la sanidad pública con uñas y dientes porque es un derecho que tenemos recogido en la Constitución", por lo que el próximo día 28 de octubre se sumará a la concentración convocada por sindicatos, asociaciones y organizaciones en defensa de la sanidad, al tiempo que hecho un llamamiento a la ciudadanía onubense "para que sume a esa concentración, porque no podemos consentir que nos roben la sanidad pública porque sí eso ocurre nos robarán la salud".