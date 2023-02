Onusap muestra su "rechazo absoluto" a la situación de Neurología de Huelva y anuncia movilizaciones

El colectivo onubense en defensa de la sanidad pública, Onusap, ha mostrado su "absoluto rechazo" a la situación del Área de Neurología del hospital Juan Ramón Jiménez, marcada por un "alto déficit" de profesionales.

Desde Onusap han difundido el siguiente escrito: Debemos recordar que estamos en una de las provincias con mayor incidencia de patología cerebrovascular y de las últimas en conseguir una unidad que ha demostrado reducir la mortalidad en torno a un 15-20% y disminuir las secuelas incapacitantes hasta en un 25%. Su pérdida supone un paso atrás sin precedentes en nuestra depauperada sanidad pública. Si bien la opción de asistencia mediante Teleictus ha demostrado su eficacia en zonas alejadas de hospitales centrales, nunca debe ser la primera opción en un hospital del nivel del Juan Ramón Jiménez, donde la valoración presencial precoz por un especialista en Neurología es el primer escalón de una cadena donde cada minuto cuenta para salvar las funciones cerebrales de nuestros pacientes. Recordemos también que esto solo es la gota que ha colmado el vaso en esta provincia en cuanto a la Neurología se refiere. Así, desde junio la escasez de efectivos ha hecho que en planta los pacientes neurológicos no puedan ser atendidos por un neurólogo, sino por un especialista distinto. En julio se pierde el servicio de Neurología en el Infanta Elena y resulta doloroso comprobar como las citas para procesos potencialmente graves se prolongan hasta un año y medio, o se demoran inaceptablemente las revisiones de pacientes con patologías como, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Un análisis de las causas que han llevado a esta situación arroja una conclusión demoledora: la gestión sanitaria de esta provincia ha hecho gala de una manifiesta incapacidad para revertir esta situación en estos últimos ocho meses, por lo que resulta risible escuchar a la delegada de Salud emitiendo ahora “un SOS a todos los neurólogos de España”. Incluso podríamos hablar de negligencia, pues no entendemos como no se frenó en su momento, teniendo en cuenta la situación descrita, el éxodo simultáneo de seis especialistas a otra provincia donde al parecer no tienen el problema de “falta de médicos” que alegan, comportándose como un agujero negro que absorbe sin freno a los especialistas que necesitamos aquí. Es muy significativo el hecho de que alguno de estos especialistas ha preferido irse con un “contrato basura” antes que permanecer en Huelva con uno de larga duración, lo que indica claramente que las condiciones de trabajo son insoportables.Efectivamente, en un hospital sobrecargado, como hemos denunciado repetidamente, que está recibiendo cada vez más patología proveniente de otros centros y sin que las plantillas se hayan actualizado desde hace al menos 20 años, la carga de trabajo es tal que ha favorecido el éxodo mencionado o ha afectado a la salud mental de los pocos que han quedado. La política actual de la Junta de Andalucía, en su afán de favorecer a la empresa privada, ha provocado, con la supresión del complemento de exclusividad, el trasvase de profesionales hacia la medicina privada y, paralelamente, las “reducciones de jornada” en la Pública, alcanzando en algunas especialidades tasas inasumibles. En igual situación se encuentran la de Anestesia, que arrastra una escasez de profesionales esenciales para aliviar las brutales listas de espera, la de médicos y pediatras de Atención Primaria, Salud Mental, Dermatología, etc.

Por todo ello, desde ONUSAP anunciamos próximas movilizaciones de protesta en defensa de nuestra sanidad pública, de las que informaremos en su momento.