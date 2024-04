Paco Ojeda lamenta que este año no haya Campeonato de Europa de bádminton

El técnico del Recreativo IES La Orden, Paco Ojeda, ha lamentado que este año no se celebre el Campeonato de Europa de clubes en el que el club onubense logró el subcampeonato el curso pasado. El reciente campeón de liga por novena vez no podrá optar al título europeo de bádminton, algo que no ha sentado nada bien a la cúpula del Club Bádminton IES La Orden.

Ojeda manifestó que "este año la Federación Europea no ha convocado el Europeo" y no ha dado "muchas explicaciones", y precisó que los responsables federativos "han dicho esto es así y punto", sin haber "consultado a los clubes ni dar ninguna oportunidad".

El técnico onubense recordó que su club ya ha disputado ocho Europeos, en los que ha cosechado dos medallas de bronce y el subcampeonato del pasado año, logrado en Oviedo, un palmarés que calificó como "una pasada".

"Tenemos vocación europea y nos han cortado los pies", criticó el entrenador del IES La Orden, que hace una semana levantó su noveno título de Liga tras una disputadísima final con el CB Rinconada, decidida por puntos tras un 3-4 en la ida en Sevilla y otro 3-4 en la vuelta en Huelva.

Comentó que "fue un partido de los que hacen época, super ajustado", y "la vuelta de final más igualada y emocionante, sin duda, de las nueve" ganadas por el club onubense, pues rememoró que "hubo otras apretadas que, por desgracia", perdieron, como les ocurrió hace doce años por 10 puntos ante Rinconada, con lo que ahora se la han "podido devolver".

El IES La Orden ha confirmado que es el club de la década en España, ya que desde 2009 ha estado en todas las finales, salvo en las de 2015, cuando fue eliminado en semifinales por Rinconada, y 2021, en la que el equipo estaba en Segunda División por un descenso administrativo decretado por la Federación Española.

En este periodo, Ojeda cree que ha quedado claro que el bádminton andaluz es el gran dominador en España. "Rinconada y nosotros somos los dos equipos que han dominado el bádminton español en los últimos quince años, y para Andalucía tiene que ser un orgullo", recalcó.

"Rinconada, que ha sido nuestro gran rival en estos quince años de finales, ha tenido equipo para ganar la Liga los dos últimos años, pero el nuestro ha sabido estar y competir", expuso el preparador del cuadro onubense, quien se congratuló de que sus jugadores se han "agarrado a la pista", tienen ya "una experiencia más que contrastada" y han "aprendido a sacar ese plus en las finales".

La última final ha sido la despedida de la portuguesa Tema Santos, una jugadora vital para el IES La Orden, aunque, según el técnico, "va a seguir vinculada al club de una forma u otra y a formar parte de él club hasta que ella quiera, que va a ser siempre", subrayó sobre una deportista de "gran calibre en lo técnico y humano".

También resaltó el gran ambiente que hubo durante la gran final en el Andrés Estrada de Huelva, que una vez más se llenó, y se mostró "seguro de que muchos celebran que en la Liga Española un pabellón se llene y tenga este ambientazo", una situación de la que pueden "presumir".

En este sentido, Paco Ojeda afirmó que "algún jugador de Rinconada" le ha dicho: "'vienes aquí y se te ponen los pelos de punta'", al tiempo que calificó como "tremendo" el nivel de la cantera del IES La Orden, cuyo segundo equipo ha sido tercero en la Liga Plata y el tercero, segundo en la de Bronce.