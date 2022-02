Noveles y veteranos en el último pase de preliminares

Con mucho cachondeo, el Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino 2022 comienza a ponerse serio y entra en semifinales. Esto es lo que dio de sí la última jornada de preliminares a cuyo fin el Jurado Oficial dio lectura a su acta, sólo dos grupos han quedado fuera.

Los desesperados

Modalidad: Comparsa

Localidad: Ayamonte.

Letra: Noé Rodríguez Borrallo y Juan Cayuela Casado.

Música: Juan Cayuela Casado.

Tipo: Arlequines, disfraz colorido.

Desde la presentación llegan dando fuerte, en los pasodobles ofrecen letras de categoría. La primera a las vacunas que no nos ponemos y la segunda es una crítica a los que se les llena la boca de cantar las virtudes de Huelva y después no apuestan ni luchan por ella. Gran letra, musicalmente recogido y marcado. Puro estilo Cayuela. Faena de aliño en los cuplés, con sus puntitos, para venirse luego arriba en el popurrí donde lo hacen de lujo, juego de voces y vocalización.

La F.O.P.A.C. (Federación Oficial de Policías Algo Cualificados)

Modalidad: Cuarteto.

Localidad: Huelva.

Letra: Raúl Rodríguez Morano.

Música: Federico Mariscal Carbón.

Tipo: Sacados de la película Loca academia de policía.





Desde el principio dejan claro que intentarán repetir el premio. Estos cuarteteros llevan el cachondeo por bandera. La parodia de presentación es de las que dejan huella, los cuplés chirigoteros meten hasta su guitarra. Quizás el primero un poco borde, pero muy al tipo. En el segundo tratan de evitar un suicidio, no lo consiguen. En el popurrí despliegan toda su sapiencia cuartetera a través de cuartetas con muchos gags y chistes. En el final hacen que el público intereactúe con ellos.

El Teatro

Modalidad: Comparsa

Localidad: Dos Hermanas (Sevilla)

Letra: Antonio Garcia Clavijo.

Música: Juan Antonio Saavedra Rodríguez.

Tipo: Artistas de teatro.





La vida es puro teatro, llegan con fuerza controlada y con un bajo que se come toda su presentación. Las dos letras de sus pasodobles tienen mensaje, pero no saben defenderlas porque la vocalización no es buena. El los cuplés no consiguen llegar al público. En el popurrí intentan venirse arriba, meten de nuevo el bajo de la presentación y vuelve a comerse algunas cuartetas. En definitiva, es un grupo que deberá mejorar mucho si quiere optar a algo.

¡Qué verano!

Modalidad: Murga

Localidad: Punta Umbría

Letra: Jorge González Pérez.

Música: Pedro Manuel Garrido López.

Tipo: Chavales en un campamento de verano.





Agrupación ya curtida en estas tablas, se apoyan en el pequeño teatrillo. En la presentación queda claro que solo vienen a divertirse y que el público también lo haga. Pasodobles sin grandes alardes, aunque las letras son aceptables. Músicas muy al estilo del autor, que lo tiene muy marcado. Tanto los cuplés como el popurrí los hacen bien, por decir algo. De voces, más justos que un final de mes para un mileurista.

El pregón

Modalidad: Comparsa

Localidad: Huelva

Letra: Rafael Adamuz Santos.

Música: José Ángel Romero Romero.

Tipo: Pregoneros de antaño.



Rememorando los antiguos pregoneros, esta comparsa nos reivindica lo que es un pregón antiguo, en el que se ensalza lo que quieres vender, pregonar. En el primer pasodoble el autor nos pasea por todas las fiestas de Huelva. Es directo, sin rodeos ni parafernalia, un paseo que todos los onubenses damos cada año.

En el segundo nos cuentan lo mal que se ha pasado sin carnavales y dedican un gran homenaje a esos grupos a los que la pandemia no les ha dejado subir. La música es atractiva y tiene consistencia, la interpretación de ésta no es la mejor y es por eso que no lucen todo lo escrito. En el popurrí tenían que llegar más arriba y es donde se les notan las carencias.

Los pacos candelas

Modalidad: Murga

Localidad: Niebla

Letra: Rafael Ramos Eugenio y José Luis López Rodríguez

Música: Rafael Ramos Eugenio.

Tipo. Pirómanos.





Grupo novel que tendrá que mejorar muchísimo. Abusan de la sevillana, la hacen hasta en tres ocasiones en todo el repertorio. De cante mú flojito y aunque el pasodoble musicalmente se puede escuchar, sería maravilloso que se entendiese. Tanto los pasodobles como el cuplé y el popurrí aburren, pues no hay pellizco y si no hay pellizco, no hay dolor. El hecho de tener la autoría de uno de los güenos no te da más si no sabes defenderlo.