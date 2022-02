La noche del cortaúñas en el fin de las preliminares

SÁBADO. La noche de los cuchillos largos este año se ha quedado en la noche del cortaúñas Romo.

En ediciones anteriores este día había nervios por parte de todas las agrupaciones, pero en esta ocasión son sólo dos grupos los que se quedarán fuera y los que no estarán en el corte lo saben perfectamente.

Después de ver cómo el Sporting ha arrancado un punto en el campo del Betis para las 6 seguir sumando llego hasta la calle Vázquez López de una manera distinta. Entro por la parte de abajo, por la parte de la batería y mi sorpresa es la jartá de gente que se arremolina con disfraces y esperando al grupo que hace su primera parada antes de llegar al teatro.

Desde allí es donde se inicia la marcha hasta las puertas de la Bombonera, con su desfile a ritmo de caja y bombo. En el día de hoy también me tengo que sentar arriba en el palco de autoridades, al final me presentaré alcalde para poderme subir a las tablas.

La comparsa ayamontina de Cayuela estalla encima del escenario Grand Teatro con una letra más que comprometida, siempre dicen las cosas por derecho y sin cortapisas. No les duelen prendas para decir lo que piensan, son de esos grupos que saben a lo que vienen: a transmitir su mensaje y que éste se escuche.

Siguen en su línea habitual de todos los años, siempre a intentar llegar al final y por eso digo que la batalla de las coplas, sobre todo en comparsas, será muy reñida.

En segundo lugar actúa el cuarteto La F.O.P.A.C., que aunque no lo creáis, no tiene nada que ver con la organización del concurso magnífico, y mira que es difícil hacer un cuarteto. Conectan con el público desde el primer momento, hacen una parodia de presentación que es genial. Creo que tienen todas las papeletas si no ocurre nada para revalidar el título que consiguieron en la anterior edición. Enhorabuena.

Desde Dos Hermanas llega El Teatro. Cuando se introducen instrumentos como un bajo en la presentación, debe ser para que la agrupación gane. En este caso, el bajista de Iron Maiden debe bajar un poco el volumen pues hay momentos en que se come al grupo.

La murga ¡Qué verano! pues eso, chavales, este año habrá campamento. Eso sí, cachondeo todo el que quiera. Después llegó El pregón, la comparsa de Manolo el Púa. Por fin dicen los cuplés de los grupos qué están hartos de buscar gente. Solamente me quedo con las letras, el autor despliega poesia directa, al grano. El primer pasodoble es Huelva, así de claro. El montaje de la comparsa está conseguido, pero quizás les haya faltado un poco más de empaque. De todas formas, un buen pase.

De la murga iliplense Los Pacos Candelas solo diré que iban de pirómanos, vamos, para meter fuego a todo lo que cogieran. Cuando digo todo, es todo. Mañana hablaré del pregón.