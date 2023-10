Noticias más destacadas de este domingo 1 de octubre en Huelva

Jornada rociera y playera la de este domingo en Huelva, con el que se inicia el mes de octubre, un gran número de personas acude a la aldea almonteña para estar con la Virgen del Rocío antes de su retirada al culto para ser restaurada. Por otra parte, también ha sido un día muy concurrido en las playas onubenses.

La fiesta universitaria de inauguración del nuevo curso académico 2023-2024, que se celebró el sábado en el Parque Alonso Sánchez, contó con la asistencia de casi seis mil jóvenes. En cuanto al Gran Teatro, la Diputación de Huelva está acometiendo el proyecto de mejora de la eficiencia energética del edificio, dentro de las actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) Vive tu Ría- Rías.

Este domingo se ha conocido que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidirá el acto de entrega de los seis galardones de la 16º edición de los Premios Alas a la Internacionalización de la Empresa Andaluza, organizados por Andalucía Trade, que se celebrará el próximo martes, 3 de octubre, en la Casa Colón de Huelva.

Rocieros acuden al santuario del Rocío para estar con la Virgen antes de su retirada al culto

Rocieros y devotos acuden estos días al santuario de la aldea almonteña desde distintos puntos de la geografía onubense así como de otras provincias andaluzas para estar con la Virgen del Rocío antes de su retirada al culto. Rezan ante la imagen y le realizan peticiones aprovechando las últimas jornadas de su presencia en el altar antes de ser conducida a dependencias habilitadas en la ermita para acometerse los trabajos de restauración, un encuentro con la Blanca Paloma en la que no falta el tradicional encendido de velas como ofrenda a la Patrona de Almonte. Gran afluencia de personas se registró este domingo.

Como se acordó en la Asamblea General Extraordinaria celebrada por la Hermandad Matriz, la Virgen será retirada del culto en la madrugada de este lunes 2 de octubre. La finalidad es iniciar, tan pronto como sea posible, los trabajos de restauración de la imagen, que se prevén que se desarrollen durante tres meses. Mientras tanto el santuario mantendrá su horario habitual y calendario de cultos. No obstante, el altar estará presidido por el Simpecado de la Hermandad Matriz.

Octubre comienza en Huelva con jornadas playeras

Octubre se inicia en Huelva con temperaturas inusualmente altas para la época. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), septiembre acaba con casi 40 grados en puntos de la provincia onubense como El Granado, donde se registraron el pasado viernes 39,3 grados, que descendieron hasta los 36,2 grados este sábado con una mínima de 16,2. Las temperaturas fueron muy altas el viernes para la época también en Aroche, con máximas de 37,8 grados.

Octubre comienza en la provincia onubense con máximas que rozan los 36 grados, es el caso de Valverde del Camino, en la comarca del Andévalo, que llega este domingo a los 35,6 grados, con una mínima de 20,5 grados. En la Sierra, concretamente en la localidad de Alájar, se alcanzan los 34,9 grados, con una mínima de 19,8 y en Huelva la máxima asciende a 33,8 grados y la mínima a 16,9 grados.

Casi 6.000 jóvenes disfrutan de la fiesta de la UHU en el parque Alonso Sánchez de Huelva

Fiestón por todo lo alto este sábado en el parque Alonso Sánchez de Huelva. La Universidad de Huelva organizaba la fiesta universitaria de inauguración del nuevo curso académico 2023-2024 y congregó en el emblemático espacio a cerca de 6.000 estudiantes, quienes pudieron disfrutar de la música y de unas barras con precios populares. En todo momento, desde las 19:00 a las 02:00 que duró, reinó el buen ambiente y el comportamiento de los jóvenes fue "ejemplar", según precisan desde la Onubense.

Es la cuarta fiesta que organiza la Universidad de Huelva desde su vicerrectorado de Proyección Social y Universitaria, con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y de la Diputación Provincial. Además, como novedad este año, se ha unido también el Puerto de Huelva. Recordar así que la primera fiesta impulsada, en mayo de 2022, reunió a 5.000 estudiantes, por lo que cada vez es mayor el número de alumnos que se interesan por este tipo de iniciativas dirigidas a la comunidad universitaria.

Acometen trabajos de mejora de la eficiencia energética del Gran Teatro de Huelva

La Diputación de Huelva está acometiendo el proyecto de mejora de la eficiencia energética del Gran Teatro de Huelva, dentro de las actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) Vive tu Ría- Rías de Huelva 2020 (Rías del Tinto y Odiel), que está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La actuación, con un presupuesto de 324.522 euros, supone la sustitución de los actuales equipos de climatización de cubierta (Rooftop), con una antigüedad superior a las tres décadas, por una nueva maquinaria que permitirá mejorar la calificación energética de la instalación.

El proyecto de Mejora de la eficiencia energética del Gran Teatro de Huelva supone la sustitución de los equipos de producción térmica del sistema de climatización de las salas principales del Gran Teatro de Huelva. La eficiencia de dichos equipos al igual que su funcionamiento es muy deficiente, produciendo continuas paradas e implicando un consumo energético excesivo, al margen del incumplimiento de las condiciones de salubridad exigidas en la actualidad, tanto por la cantidad de aire a renovar como por la filtración del mismo. Tras la obra, las mejoras en eficiencia energética serán sustanciales, ya que se pasará de una calificación F a C en consumo de energía primaria no renovable y de la E a la C en emisiones de dióxido de carbono.

Moreno presidirá en Huelva este martes los 16º Premios Alas a la Internacionalización de la Empresa Andaluza

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidirá el acto de entrega de los seis galardones de la 16º edición de los Premios Alas a la Internacionalización de la Empresa Andaluza, organizados por Andalucía Trade, que se celebrará el próximo martes, 3 de octubre, en la Casa Colón de Huelva.

Las empresas Fresón de Palos (Huelva), Unica Fresh (Almería), Grupo Puma (Córdoba) CoverManager (Sevilla), Freepik Company (Málaga); así como la entidad Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (Cádiz), son las ganadoras de esta edición de los premios que se vienen celebrando desde 2001.

Estas empresa han sido elegidas por el jurado regional de los premios, tras una selección de finalistas procedentes de cada una de las provincias. Ahora es el momento de que recojan su galardón en un acto en el que también tendrán reconocimiento las 32 finalistas elegidas por los jurados de las ocho provincias y, en general, todas las empresas exportadoras de la comunidad, por la contribución que realizan al crecimiento y a la generación de empleo en Andalucía.

