Acometen trabajos de mejora de la eficiencia energética del Gran Teatro de Huelva

La Diputación de Huelva está acometiendo el proyecto de mejora de la eficiencia energética del Gran Teatro de Huelva, dentro de las actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) Vive tu Ría- Rías de Huelva 2020 (Rías del Tinto y Odiel), que está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La actuación, con un presupuesto de 324.522 euros, supone la sustitución de los actuales equipos de climatización de cubierta (Rooftop), con una antigüedad superior a las tres décadas, por una nueva maquinaria que permitirá mejorar la calificación energética de la instalación.

El proyecto de Mejora de la eficiencia energética del Gran Teatro de Huelva supone la sustitución de los equipos de producción térmica del sistema de climatización de las salas principales del Gran Teatro de Huelva. La eficiencia de dichos equipos al igual que su funcionamiento es muy deficiente, produciendo continuas paradas e implicando un consumo energético excesivo, al margen del incumplimiento de las condiciones de salubridad exigidas en la actualidad, tanto por la cantidad de aire a renovar como por la filtración del mismo. Tras la obra, las mejoras en eficiencia energética serán sustanciales, ya que se pasará de una calificación F a C en consumo de energía primaria no renovable y de la E a la C en emisiones de dióxido de carbono.

Con el nuevo sistema, se ganará no solo en ahorro energético, sino también en salubridad y confort, gracias a las mejoras técnicas en aspectos como la recuperación de calor, freecolling, regulación de caudal por sonda de CO2 para control de la calidad del aire y ventiladores plug-fan. En definitiva, la intervención permite modernizar y adaptar a las nuevas necesidades la climatización del Gran Teatro a través de una modificación a nivel de la central de producción térmica, manteniendo la instalación actual de distribución y sin afectar las estancias interiores, obteniendo mayores garantías de seguridad y de ahorro energético.

La Mejora de la eficiencia energética del Gran Teatro de Huelva se enmarca en el Objetivo Temático 4 de la Edusi: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores y en la Línea de Actuación 3: Sistema de Eficiencia Energética de Rías del Tinto-Odiel.

El diputado provincial de Infraestructuras, Arquitectura, Caminos y Carreteras, Manuel Cayuela, visitó el Gran Teatro para comprobar el inicio de los trabajos de desmontaje de la actual maquinaria, una tarea que se prolongará hasta mediados de octubre, antes de proceder a la instalación de los nuevos equipos. En total, la actuación cuenta con un plazo de ejecución de 16 semanas. “Con 33 años de antigüedad, los equipos de climatización actuales están más que amortizados y son obsoletos, porque no cumplen con los requisitos de eficiencia energética actuales”, explicó el diputado. Con esta actuación, valoró el diputado, “no solo mejorarán las condiciones de climatización, sino que se posibilitará un importante ahorro energético”.

Cayuela destacó que esta obra tiene una complejidad añadida ya que tiene que compaginarse con la programación del Gran Teatro, “de manera que no se interrumpa la actividad de uno de los principales focos culturales onubenses”, de ahí que la colaboración y coordinación con el Ayuntamiento de Huelva y la empresa adjudicataria del proyecto estén resultando fundamentales.

Edusi Rías de Huelva

En diciembre de 2018, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, resolvió con carácter definitivo, la concesión de ayudas de la tercera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Estrategia DUSI) que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 de Feder-España).

En dicha resolución se concedió una ayuda de 15 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a la Diputación de Huelva, para una inversión total de 18.750.000 euros para la implementación y ejecución de las líneas de actuación recogidas en la Estrategia DUSI Vive tu Ría – Rías de Huelva 2020 (Rías del Tinto-Odiel).