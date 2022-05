El actor Norman Reedus filtra el desarrollo de Death Stranding 2

La secuela de Death Stranding es un secreto a voces que cada vez suena con más fuerza. No es la primera vez que fuentes fiables aseguran el desarrollo del hipotético Death Stranding 2, si es que finalmente ese acaba siendo el título escogido por el equipo de Hideo Kojima para la nueva aventura de Sam Porter Bridges.

En esta ocasión los indicios van un paso más allá. La información proviene del popular actor Norman Reedus, quien encarna al protagonista de Death Stranding, a través de una entrevista del medio Leo Edit en la que Death Stranding fue tema de conversación.

Sin muchos rodeos, Reedus aseguró en la entrevista que acababan de comenzar la segunda entrega. A falta de anuncio oficial de sus desarrolladores, esta información confirmaría la nueva entrega y también podría indicar que ya estarían rodando la captura de movimiento. Esta teoría cogería aún más fuerza a raíz de recientes publicaciones del propio Hideo Kojima en el estudio de captura de movimientos donde Insomniac Games se encuentra rodando Marvel's Wolverine.

El extracto de la entrevista es el siguiente:

Leo Edit: De acuerdo, entonces tienes el libro en marcha, tienes la temporada final por salir, luego el spin-off, y estás filmando Death Stranding, el videojuego.

Reedus: Acabamos de empezar el segundo.

L: ¿Cómo surgió la idea?

R: Guillermo Del Toro, quien me dio mi primera película, me llamó y me dijo: "Oye, hay un tipo llamado Hideo Kojima, te llamará, solo di que sí". Y digo: "¿Qué quieres decir con solo decir que sí?" Él dice: "Deja de ser un imbécil, solo di que sí". Luego estaba en San Diego y Hideo vino con un gran grupo de personas, él es de Tokio, y me mostró qué estaba trabajando en un juego llamado Silent Hill. Me quedé impresionado por lo que me estaba mostrando, y dije: "Sí, hagámoslo". No es la Sra. Pacman; es tan realista, tan futurista, tan complicado y hermoso, y me quedé completamente impresionado.

Me tomó tal vez dos o tres años terminar todas las sesiones de MoCap y todo. Se necesita mucho trabajo. Y luego salió el juego, y simplemente ganó todos estos premios, y fue algo enorme, así que comenzamos la segunda parte de eso.

L: ¿Cómo funciona todo eso?

R: Entras en estos domos gigantes con miles de cámaras, primero, y toman una foto, una foto singular desde todos estos ángulos diferentes con todas las expresiones que posiblemente puedas hacer con los músculos de tu cara, por lo que toma un día entero. Y luego capturan tu ADN. No sé cómo explicar esto, pero ellos... Marlon Brando lo hizo y creo que lo hizo Johnny Depp. Lo hice. Capturan tu tipo de ADN digital, como lo llaman. Y lo que pueden hacer es después de que mueras, pueden hacer películas contigo por la eternidad.

Insistimos en que no existe confirmación por parte de Kojima Productions para el hipotético Death Stranding 2, pero con informaciones como la de hoy todo parece apuntar a que el estudio japonés está trabajando en la secuela de su aclamada aventura de acción y exploración en mundo abierto, que se estrenó en 2019 para PlayStation 4, y posteriormente también en PC y PS5.

Sin embargo, tomando en cuenta las declaraciones de Reedus sobre los 2-3 años de sesión de captura de movimiento, puede que aún nos toque esperar algunos años hasta poder disfrutar de lo nuevo de Sam a través de las Ciudades Unidas de América.

Obi-Wan Kenobi llega a Fortnite

El servicio en streaming Disney+ estrena el próximo 27 de mayo la serie Obi-Wan Kenobi, basada en el icónico universo Star Wars creado por George Lucas, que traerá de regreso a Ewan McGregor y Hayden Christensen en sus papeles de Obi-Wan Kenobi y Darth Vader, respectivamente.

Coincidiendo con su estreno, Epic Games ha anunciado que Fortnite lanzará en su tienda de objetos el traje de Obi-Wan Kenobi, así como otros accesorios del maestro jedi: el Pico Cuchillo de Obi-Wan, el Ala delta Interceptor Jedi y el Gesto Mensaje de Obi-Wan. Junto al traje se incluirá también el Accesorio mochilero Kit básico para el desierto.

Estas novedades de la tienda de objetos estarán disponibles a partir del viernes 27 a las 02:00 CEST y podrán comprarse tanto en pack como por separado. La compra del lote incluye la pantalla de carga Kenobi rodeado.

Existirá una forma de conseguir gratis el lote de Obi-Wan Kenobi. Epic Games ha anunciado la Copa Obi-Wan Kenobi, un torneo de dúos de Fortnite que se celebra el 22 de mayo y permitirá conseguir el traje de Obi-Wan Kenobi y el accesorio mochilero Kit básico para el desierto antes que nadie.

“Los competidores podrán jugar hasta diez partidas en el periodo de tres horas de su región. Los horarios específicos del evento en cada región están disponibles en la pestaña Competir del juego.”, concreta Epic Games.

Para participar será necesario tener la autenticación en dos pasos habilitada y verificada en la cuenta de Epic y tener una cuenta con nivel 50 o superior (se puede consultar en la pestaña Carrera del juego)